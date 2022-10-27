الزمالك والأهلي جاهزان للسوبر في العين

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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يختتم فريقا الزمالك والأهلي، اليوم، تحضيراتهما استعداداً لكأس السوبر المصري، التي يحتضنها استاد هزاع بن زايد بمدينة العين غداً. ويخوض الزمالك بطل الدوري والكأس مرانه الأساسي في السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب القطارة، فيما يخوض الأهلي التدريب الرئيسي على استاد خليفة بن زايد في الثامنة مساء.

وكانت بعثتا الأهلي والزمالك قد وصلتا إلى الدولة أول من أمس عبر مطار أبوظبي الدولي، وسط استقبال حافل من جماهير الفريقين العريقين، وتوجهتا مباشرة من المطار إلى مدينة العين لبدء تحضيراتهما للمباراة.

وخاض الزمالك حصة تدريبية عقب الوصول مباشرة، بينما أدى الأهلي مرانه صباح أمس، حيث فرض كلا الفريقين السرية التامة على التدريبات، باستثناء التدريب الرئيسي المقرر اليوم والمفتوح لمدة ربع ساعة أمام وسائل الإعلام.

ويعقد المؤتمر الصحفي لمدرب الأهلي السويسري مارسيل كولر في الثانية بعد ظهر اليوم، يعقبه المؤتمر الصحفي لمدرب الزمالك البرتغالي جوسفالدو فيريرا للحديث عن استعداداتهما للقاء المرتقب.

يذكر أن الإمارات تستضيف كأس السوبر المصري للمرة الخامسة، في إطار العلاقات الوطيدة بين البلدين في قطاع الرياضة، إذ أقيمت مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك لأول مرة في استاد هزاع بن زايد عام 2015 وفاز الأهلي 3 - 2، واحتضن استاد محمد بن زايد بأبوظبي السوبر الثاني عام 2017 وفاز الزمالك بركلات الترجيح 3 - 1، وعاد استاد هزاع بن زايد ليستضيف السوبر الثالث بين الأهلي والمصري البورسعيدي عام 2018 وفاز الأهلي 1 - 0، وفي عام 2020 استضاف ملعب محمد بن زايد كأس السوبر بين الأهلي والزمالك وفاز الأخير بركلات الجزاء 4 - 3.

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