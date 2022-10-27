الجزيرة والعين بطلا الجماهير في «السابعة»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، عن الفائزين بمبادرة «دوري الجماهير»، في الجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفين، وفق الآلية الجديدة للموسم الرياضي 2023-2022، تحفيزاً للمشجعين على دعم أنديتهم على مدار الجولات.

وفاز بالمركز الأول في فئة النادي المضيف، الجزيرة، بجائزة قيمتها 60 ألف درهم، فيما جاء الوصل وصيفاً في نفس الفئة، بجائزة 40 ألف درهم. وعلى صعيد فئة «النادي الضيف»، حصد العين المركز الأول، بجائزة 40 ألف درهم، فيما حصل الشارقة على الثاني، بجائزة 30 ألف درهم.

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