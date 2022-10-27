4 أخطاء مؤثرة للبدلاء في الجولة السابعة من الدوري

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتكب 4 بدلاء دفع بهم المدربون 4 أخطاء مؤثرة خلال الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، تسبب 3 منها في اهتزاز الشباك، والخطأ الرابع نتج عنه هدف عكسي وكان ذلك في ختام مباريات الجولة التي جمعت الوحدة والظفرة.

وكان أول الأخطاء وأكثرها تأثيراً، الذي وقع فيه خليفة مبارك مدافع خورفكان أمام شباب الأهلي والذي شارك بديلاً لزميله روسيك بعد مغادرته مصاباً في الدقيقة 64، وعقب دخوله بثوانٍ ومن أول لمسة له لم ينجح في السيطرة على الكرة بعد أن حاول مراوغة المهاجم محمد جمعة الذي استخلص منه الكرة ووضعها في الشباك محرزاً هدف فريقه الوحيد الذي انتهت عليه المباراة.

64

والخطأ الثاني ارتكبه البديل إبراهيم سعيد لاعب وسط دبا في مباراة بني ياس والذي شارك أيضاً في الدقيقة 64، بديلاً لزميله مهند خميس، وذلك عندما حاول السيطرة على الكرة داخل الصندوق لكنها ذهبت بالخطأ إلى المهاجم رافائيل الياس الذي حولها إلى هدف في المواجهة التي انتهت 4 - 1 للسماوي.

وأيضاً شهدت الجولة خطأً ثالثاً مماثلاً، ارتكبه البديل محمد شاكر مدافع العين في مباراة النصر بعد مشاركته في الدقيقة 29 بديلاً للمدافع دانيلو الذي غادر مصاباً، واستفاد ريان منديز من الخطأ وأحرز منه هدفاً في المباراة التي كسبها «الزعيم» 3 - 1.

وارتكب علاء زهير مدافع الوحدة الخطأ الرابع في مباراة الظفرة بعد أن دفع به الجهاز الفني بين شوطي اللعب بديلاً للمدافع فارس جمعة، عندما أحرز هدفاً عكسياً في مرمى فريقه كاد أن يقلب الطاولة على الوحدة الذي كان متقدماً حينها بثلاثة أهداف نظيفة لينجح فارس الظفرة في إضافة الهدف الثاني، لكن الوحدة تمكن من إحراز الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الزمن المهدر وأنهى القلق الذي سيطر على جماهيره.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز