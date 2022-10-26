البطائح يجدد الثقة بمدربه كايو

المصدر: دبي-علي الظاهري

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جددت إدارة نادي البطائح الثقة بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرازيلي كايو زاناردي بعد النتائج الإيجابية للوافد الجديد في دوري "أدنوك" للمحترفين التي أسفرت عن حصد 9 نقاط في الجولات السبع الماضية من المسابقة.

وأكد حمد سالم بن حمودة الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي البطائح، ثقته بالمدرب كايو وجهازه المعاون من أجل قيادة الفريق إلى الأهداف والتطلعات في الفترة المقبلة، مشيداً بجهود المدرب في الفترة الماضية عبر تعامله مع كل مباراة على حدة.

وأشار الكتبي إلى أن إدارة نادي البطائح حريصة على تسخير كافة الإمكانيات للفريق من أجل تحقيق أفضل النتائج في مشاركته الأولى بدوري المحترفين، متمنيا التوفيق لـ"الراقي" في المباراة المهمة المقبلة التي تنتظره أمام عجمان يوم الاحد المقبل في الجولة الثامنة لدوري "أدنوك" للمحترفين.

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