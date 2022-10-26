كأس رئيس الدولة تزين خورفكان

المصدر: دبي - علي الظاهري

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تزين سوق شرق في مدينة خورفكان بكأس صاحب السمو رئيس الدولة الفائز بنسخته الأخيرة فريق الشارقة على حساب نادي الوحدة، وحرصت جماهير الشارقة وأهالي مدينة خورفكان على التقاط الصور التذكارية مع الكأس الغالية في السوق بعد نهاية المباراة التي جمعت البطائح وضيفه الشارقة، وانتهت لصالح الأخير بهدف دون مقابل في ختام الجولة السابعة لدوري «أدنوك» للمحترفين، والتي أسهمت نتيجتها في اعتلاء بطل الكأس القمة واستعادة صدارة الترتيب العام لجدول المسابقة برصيد 16 نقطة.

وجاءت المبادرة من إدارة نادي الشارقة تلبية لرغبة الجماهير في المنطقة الشرقية، حيث خصص النادي 3 ساعات من الساعة 7:30 لغاية 10:00 مساءً لالتقاط الصور التذكارية مع الكأس في سوق شرق «السوق المسقف»، لتشهد المبادرة تفاعلاً من مختلف الأجيال. وأعرب نادي الشارقة عبر حسابه في مواقع التواصل عن سعادته بتفاعل جمهور الفريق في المنطقة الشرقية قائلاً: «أسعدنا تواجدكم معنا اليوم في سوق شرق للاحتفال والتصوير مع كأس رئيس الدولة.. وننتظر حضوركم ودعمكم في الإمارة الباسمة يوم الأحد المقبل في مباراتنا أمام فريق الوحدة».

وأبدى سلطان إبراهيم البلوشي، أحد مشجعي الشارقة من أهالي خورفكان، سعادته بهذه المبادرة التي تترجم العلاقة المميزة بين النادي والجماهير، خاصة وأن الفريق يحظى بشعبية كبيرة في المنطقة الشرقية، حيث بدأ مشواره في مساندة وتشجيع الفريق من عام 2003 في المواجهة التي جمعت الشارقة والوحدة في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، مشيراً إلى أنه حضر المباراة الأخيرة في استاد هزاع بن زايد، وكان يأمل أن تتاح الفرصة له للتصوير مع الكأس بعد مراسم التتويج، لكن أمنيته تحققت بالتصوير في مدينته، متمنياً التوفيق والنجاح لفريق الشارقة في مشواره بالدوري إلى جانب كأس السوبر، التي ستجمعه مع فريق العين.

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