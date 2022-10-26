الشارقة.. صلابة دفاعية رغم الأخطاء

المصدر: دبي - علي الظاهري

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رغم الأداء غير المقنع لفريق الشارقة في الجولة السابعة أمام البطائح والتي انتهت لصالحه بهدف دون مقابل، إلا أن الفريق أنجز مهمة اعتلاء قمة دوري «أدنوك» للمحترفين من جديد برصيد 16 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه الوصل الذي تصدر لجولة واحدة قبل فقدانها، لينجح فريق الشارقة في تصدر المسابقة والتفوق على جميع منافسيه من حيث عدد استقبال الأهداف بواقع 6 أهداف رغم ارتكاب الأخطاء في المباراة الأخيرة أمام البطائح.

واعترف الروماني أولاريو كوزمين مدرب الشارقة، أنه من أبرز أسباب عدم ظهور الفريق بالمستوى المطلوب هو تأثر اللاعبين من الجانب الذهني بعد المدة الزمنية القصيرة على نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام الوحدة، موضحاً أنه كان من الصعب إعادة مستوى التركيز بشكل كامل لدى معظم اللاعبين مما أدى إلى ارتكاب الأخطاء خاصة على مستوى الدفاع.

وكشف كوزمين أن المباراة الماضية أمام البطائح كانت أصعب من المتوقع، وحصل فريقه على العديد من الفرص تم إهدارها بطريقة سهلة لكن الأهم الخروج بالنقاط الثلاث الثمينة في الدوري بعد إنجاز التتويج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، لافتاً إلى أنه حرص على إشراك مجموعة من العناصر التي شاركت لدقائق أقل في نهائي أغلى الكؤوس ليحافظ الفريق على الحماس.

تعادل عادل

من جانبه، قال البرازيلي كايو زاناردي مدرب فريق البطائح، إن الخسارة أمام متصدر الدوري لم تكن منصفة حيث كان يستحق فريقه التعادل على أقل تقدير أمام الشارقة الذي يعد من أقوى الفرق في الدولة، مشيراً إلى أنه حاول إغلاق المساحات أمام المنافس ونجحوا في الشوط الأول الذي خرجوا منه بالتعادل السلبي، إلى جانب خلق فرص في الشوط الثاني بعد إعادة تماسك الفريق لكن لم يحالفه التوفيق في التسجيل رغم الروح القتالية للاعبين حتى الرمق الأخير من المباراة.

وأضاف زاناردي إن الفريق طوى صفحة الخسارة أمام الشارقة والتركيز ينصب حالياً على المباراة المقبلة أمام عجمان في الجولة الثامنة والتي لن تقل أهمية عن المباريات السابقة، لافتاً إلى أن فريق عجمان يعتبر من أكثر الفرق استقراراً على المستوى الفني أو من حيث اللاعبين ويسعى إلى تقديم أفضل مستوى وتحقيق نتيجة إيجابية أمام «البرتقالي» الذي قدم مباراة كبيرة أمام الجزيرة وكان البطائح قادراً على تكرار المشهد أمام الشارقة لولا سوء الطالع.

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