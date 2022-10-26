استاد هزاع بن زايد يترقب حضورا جماهيريا كبيرا في النسخة الجديدة من السوبر المصري

المصدر: وام

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يترقب استاد هزاع بن زايد بمدينة العين بعد غد الجمعة حضورا جماهيريا كبيرا في النسخة الجديدة من السوبر المصري عندما يلتقي فريقا الزمالك والأهلي في ظل الإقبال الهائل على تذاكر المباراة . وهذه هي المرة الرابعة للفريقين والخامسة التي تستضيف فيها الإمارات مباراة السوبر المصري في آخر 7 نسخ. وكانت إحدى المواجهات طرفها الأهلي والمصري البورسعيدي.

وخلال النسخة الـ4 السابقة، التي أقيمت فيها المباراة بالإمارات، أضفت ملاعب الإمارات مزيدا من البريق على هذه البطولة، في ظل الحضور الجماهيري الكبير والتنظيم الاحترافي المتميز للمباراة منذ إقامتها لأول مرة على ملعب الإمارات في 2015.

وحظيت مباريات السوبر المصري في الإمارات بحضور جماهيري كبير من أبناء الجالية المصرية في الدولة، أو جماهير الناديين ومحبيهم في الدول العربية الذين يتابعون هذا (الكلاسيكو) صاحب الشعبية الكبيرة.

وفي عام 2015، كانت المرة الأولى التي تقام فيها مباراة السوبر خارج مصر، واستضافتها الإمارات على ملعب "هزاع بن زايد" بنادي العين، وجمعت بين الزمالك والأهلي وسط حضور حاشد من جماهير الناديين اكتظت بهم المدرجات، وحسم الأهلي اللقب لمصلحته بالفوز 3-2.

وفي 2016 أقيمت المباراة للموسم الثاني على التوالي بالإمارات، وجمعت بين الأهلي والزمالك أيضا، ولكن هذه المرة على استاد "محمد بن زايد" بنادي الجزيرة، الذي شهد أيضا حضوراً جماهيريا ونجاحاً تنظيمياً كبيرا، وتوج الزمالك باللقب اثر فوزه على الأهلي 3-1 بركلات الجزاء الترجيحية.

وللموسم الثالث على التوالي، استضافت الإمارات السوبر المصري، الذي عاد لاستاد "هزاع بن زايد" في 2017، وجمع بين الأهلي والمصري، وسط حضور جماهيري كبير، وحسمها الأهلي لمصلحته 1-0.

وبعدما أقيمت المباراة عام 2018 بالإسكندرية، عاد السوبر المصري إلى ملاعب الإمارات في 2019، وتحديدا على استاد "محمد بن زايد"، وفاز الزمالك على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح بعد تعادلهما سلبيا في الوقت الأصلي.

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