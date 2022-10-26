«فرسان دبي».. عودة قوية وضغط على الصدارة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

عاد شباب الأهلي إلى المنافسة بقوة على درع دوري أدنوك للمحترفين، بعد فوزه على الجزيرة 2 - 1، وخورفكان 1 - 0 في الجولتين السادسة والسابعة بالترتيب، ليصل برصيده إلى 13 نقطة، وحصل «فرسان دبي» على نقاطهم بالفوز في 4 مباريات، والتعادل مباراة واحدة، وخسارة مباراتين، وهي محصلتهم نفسها من النقاط موسم 2012 - 2013.

21 أما أفضل بداية لشباب الأهلي منذ تطبيق الاحتراف في الكرة الإماراتية، فكانت موسمي 2013 - 2014 و2015 - 2016، بفوزه في مبارياته السبع الأولى، ليجمع 21 نقطة، وتوج في نهاية الموسمين بطلاً للدوري، بتفوق واضح هجوماً ودفاعاً أول 7 مباريات، بعدما سجل لاعبوه 14 هدفاً، وتلقت شباكهم 5 أهداف موسم 2013 - 2014، وسجل 22 هدفاً، وتلقت شباكه 7 أهداف فقط.

أما أقل انطلاقات شباب الأهلي في أول 7 مباريات، فكانت موسم 2011 - 2012، عندما جمع 7 نقاط فقط من فوزين وتعادل و4 خسائر، وتلاه موسم 2009 - 2010، عندما جمع 8 نقاط من فوزين وتعادلين و3 خسائر، ثم موسم 2010 - 2011، وجمع 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين وخسارتين، وسجل 13 هدفاً وتلقى 13 هدفاً أيضاً.

12 وجمع شباب الأهلي، 12 نقطة في أول 7 مباريات خلال 4 مواسم، والموسم الأول 2014 - 2015، وسجل 15 هدفاً وتلقى 10 أهداف، والموسم الثاني 2017 - 2018، وسجل 11 هدفاً وتلقى 4 أهداف، والموسم الثالث 2020 - 2021، وسجل 21 هدفاً وتلقى 10 أهداف، وجمع نقاطه في المواسم الثلاثة من الفوز في 3 مباريات، والتعادل في مثلها، والخسارة مباراة واحدة، والموسم الثالث 2018 - 2019، وسجل 16 هدفاً وتلقى 13 هدفاً، وجمع نقاطه من 4 انتصارات، وخسارة 3 مباريات.

وجمع شباب الأهلي 14 نقطة في أول 7 مباريات خلال موسمين، وحقق فيهما الفوز في 4 مباريات، والتعادل في مباراتين، والخسارة مباراة واحدة، وفي الموسم الأول 2016 - 2017، سجل 17 هدفاً وتلقى 4 أهداف، وفي الموسم الثاني 2021 - 2022، سجل 9 أهداف وتلقى 5 أهداف، وينفرد موسمه الأول في عالم المحترفين 2008 - 2009، بجمع 18 نقطة من الفوز في 6 مباريات، والخسارة مباراة واحدة، وسجل وقتها 12 هدفاً، وتلقى 6 أهداف، وتوج بطلاً للدوري في نهاية هذا الموسم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز