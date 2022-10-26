«سابعة» الهواة.. مفاجآت وأهداف غزيرة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت مباريات الجولة السابعة من دوري الهواة مفاجآت سارة لبعض الفرق وحزينة لجمهور فرق أخرى، وبلغ عدد الأهداف التي أحرزت خلال المباريات الثمانية 34 هدفاً، وهي أعلى نسبة أهداف تحرز منذ انطلاقة المسابقة، وتمكن فريق الجزيرة الحمراء من فك الشراكة مع الإمارات ودبا الحصن ليغرد وحيداً بصدارة المسابقة برصيد 14 نقطة بفضل الأهداف الخمسة التي اتخم بها مرمى العروبة، وهو الفوز الأول للجزيرة الحمراء على العروبة في السنوات الأخيرة.

تقلبات

وشهد مركز الوصافة تقلبات مثيرة أحدثها فريق الإعصار الحتاوي الذي تمكن في ظرف 3 أيام فقط من كسب ست نقاط بعد استعادة نقاط العروبة عقب كسبه للشكوى المقدمة في هذا الخصوص، إلى جانب فوزه الكاسح بسداسية على بينونة صاحب المركز الأخير ليصل حتا برصيده إلى 13 نقطة، وهو ذات الرصيد الذي يمتلكه الحمرية الثالث والفائز بنتيجة 4/‏‏‏1 على فرسان هيسبانيا صاحب المركز الأخير بثلاث نقاط.

تراجع

قاد التعادل الخاسر 3/‏‏‏3 بين دبا الحصن والإمارات إلى التراجع إلى المركزين الرابع والخامس برصيد 12 نقطة، كما تعادل العربي بهدف أمام مصفوت ليتراجع الفريق إلى المركز السادس «11 نقطة»، وهو ذات الرصيد الذي يمتلكه التعاون الفائز على سيتي بهدف، وواصل مسافي صحوته بعد تخطيه عقبة الرمس بنتيجة 3/‏‏‏1 ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثامن، ومن خلفه يأتي الرمس ومصفوت «8 نقاط»، ثم الذيد والعروبة في المركزين الحادي عشر والثاني عشر بـ 7 نقاط.

6 نقاط

تحتل 6 فرق وهى الفجيرة سيتي وبينونة وغلف أف سي من المراكز الثالث عشر وحتى السادس عشر برصيد 6 نقاط، وأخيراً يأتي هيسبانا برصد 3 نقاط، وتتصدر مباراة حتا الوصيف وضيفه الجزيرة الحمراء مباريات الجولة الثامنة، والتي تنطلق 28 الجاري بلقاء سيتي والحمرية، والعروبة والتعاون، الرمس ومصفوت، هيسبانيا ومسافي، وحتا والجزيرة، الحمراء الإمارات، وبينونة، العربي والذيد، غلف أف سي ودبا الحصن.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز