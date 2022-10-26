واين روني: دبي المكان الأنسب لسياحة العائلات

المصدر: دبي - عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد واين روني نجم نادي مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق، أن دبي المكان الأنسب لسياحة العائلات لأمنها ولتوفيرها كل سبل الراحة والاستجمام لزوارها وخصوصاً الأطفال الذين يشعرون فيها بالأمان، حيث يمكنهم زيارة أي مكان والتجول على الشاطئ بسهولة، كما يوجد بها الكثير من الأماكن الترفيهية المخصصة لهم مثل الحدائق والألعاب المائية، إضافة للطقس الجميل وتوفر جميع أنواع الطعام والأطباق العالمية.

وكشف روني عن عشقه لدبي وعن رغبته في برمجة معسكر تدريبي لفريقه دي سي يونايتد الأمريكي في دبي لمدة ثلاثة أسابيع في يناير المقبل استعداداً للموسم الكروي في الولايات المتحدة نهاية فبراير، مشيراً إلى أنه بالرغم من طول الرحلة من أمريكا إلى دبي، إلا أن لاعبيه متحمسون لزيارة دبي للاستمتاع بالشاطئ وبقضاء وقت ممتع هنا.

جاء ذلك خلال زيارة النجم الإنجليزي لمقر مجلس دبي الرياضي ولقائه مع سعيد حارب أمين عام المجلس وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام.

خلال مسيرته مع مانشستر يونايتد، توج واين روني بـ16 بطولة، الدوري الإنجليزي الممتاز 5 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرة، والدوري الأوروبي مثلها، قبل أن يعود لإيفرتون من جديد 2017، ثم الدوري الأمريكي من بوابة دي سي يونايتد لموسمين.

وقال روني: «سعيد بقضاء عيد ميلادي مع أطفالي في دبي، على مدار السنوات الماضية كان من النادر أن أكون مع أسرتي ولكن هذه المرة نحن جميعا في دبي لقضاء أوقات ممتعة هنا».

وأضاف: إنها المرة الثانية التي أحتفل بها بعيد ميلادي في دبي، كانت الأولى في 2006 أو 2007 عندما منحني المدرب أليكس فيرغسون إجازة لبضعة أيام.

وتابع: أحرص على زيارة دبي دائماً مع عائلتي في إجازاتي على مدار العام لأني أشعر فيها بالأمان على أطفالي، ففي دبي يمكن لأبنائي التواجد في أي مكان وبأي وقت دونما أي قلق، كما أن دبي تضم كل ما تحتاجه من وسائل الراحة والرفاهية والتنوع الجميل.

وقدّم سعيد حارب شرحاً للضيف عن طبيعة عمل مجلس دبي الرياضي والجهود التي يقوم بها لإدارة وتطوير القطاع الرياضي في دبي، سواء من ناحية تنظيم المؤتمرات أو الفعاليات الدولية الكبرى.وفي ختام الزيارة، أهدى الأمين العام إلى واين روني النسخة الإنجليزية من كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأكد أن هذا الكتاب يحتوي على القصص الملهمة وراء النجاح الذي تحققه دبي في جميع المجالات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز