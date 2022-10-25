الوحدة يتجاوز خسارة الكأس برباعية في الظفرة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق - تصوير - سيف الكعبي

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حقق الوحدة فوزاً بأربعة أهداف مقابل هدفين على حساب الظفرة، مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد آل نهيان، في ختام الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين.

وتجاوز الوحدة خسارة كأس رئيس الدولة قبل أيام أمام الشارقة، ليحقق الفريق انتصاره الرابع على التوالي في الدوري، ويعود لسباق المنافسة، بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، وتقدم للمركز الرابع.

في المقابل تواصلت معاناة الظفرة، بعدما مني بهزيمته الخامسة هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الـ 13 وقبل الأخير في جدول الترتيب.

لم يجد الوحدة صعوبة في إنهاء الشوط الأول، متقدماً بثلاثة أهداف في ظل تواضع أداء الظفرة، بعدما افتتح أحمد رفعت التسجيل مبكراً في الدقيقة السادسة بعد تمريرة بينيه من تيغالي، الذي شارك أساسياً على حساب جواو بيدرو، وأضاف عبد الله حمد الهدف الثاني في الدقيقة 19 من صناعة تيغالي،

وسجل أدريان سيلفا هدف أصحاب الأرض الثالث في الدقيقة 42.

وأجرى مدرب الوحدة عدداً من التغييرات لإراحة لاعبيه في ظل سوء مستوى الظفرة، إلا أن أداء العنابي تراجع بشكل غريب ليعود الظفرة، ويقلص النتيجة بهدفين، بعدما سجل البديل التونسي علاء زهير بالخطأ في مرماه في الدقيقة 71، ثم أضاف محمد الجنيبي الهدف الثاني لـ«الفارس» في الدقيقة 79.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع أطلق محمد علي قذيفة صاروخية سكنت أعلى الزاوية اليسرى لشباك الحارس عبد الله سلطان.

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