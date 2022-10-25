كلباء يطالب بنقاط مباراة الوصل

المصدر: كلباء - محمد فضل

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أكد ماجد المراشدة عضو شركة كرة القدم والمستشار القانوني بنادي اتحاد كلباء، صحة الشكوى التي تقدمت بها شركة كرة القدم بنادي كلباء إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة، وذلك فيما يتعلق بقيد وتسجيل الأرجنتيني توماس شانكلاي في كشوفات الوصل، وقال في حديث لـ«البيان» إن كلباء يرى بأن إجراءات قيد اللاعب غير صحيحة وباطلة، وتم تقديم تفاصيل من قبل اللجنة القانونية في النادي بخصوص الشكوى إلى لجنة الانضباط، لافتاً إلى أن النادي يطالب بمنحه نقاط المباراة الأخيرة كاملة ضمن الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين والتي انتهت على وقع التعادل.

وكانت قناة دبي الرياضية قد فجرت خبر شكوى كلباء ضد الوصل، حيث ذكر الإعلامي عدنان حمد مقدم برنامج المنصة، الذي يبث على قناة المشاهير، أن اتحاد كلباء استند في شكواه، على معلومات مفادها أن اللاعب شانكلاي قدم لناديه الوصل معلومات مضللة، بتوقيعه على إقرار بعدم تعرضه لأية عقوبة رياضية أو انضباطية أو إيقاف قبيل التوقيع مع الإمبراطور.

وهو الإقرار الذي يتعارض مع واقع أن اللاعب مسار الشكوى، قد تعرض لعقوبة الطرد خلال مباراة فريقه رايسينغ كلوب، أمام سان لورينزو، في 23 أغسطس الماضي، وتم اتخاذ قرار ضده بالإيقاف لـ 3 مباريات، ليغيب عن مباراتي فريقه أمام كورديا بتاريخ 28 من ذات الشهر، وأمام أرجنتينوس 4 سبتمبر، لينضم لصفوف الوصل اعتباراً من 7 من الشهر نفسه، ويخوض مباراة البطائح بعدها بيومين، ولذلك لا تعتبر مباراة الوحدة في الجولة الأولى لدوري «أدنوك» هي الثالثة في إيقافه، كونه لم يكن مسجلاً في الكشوف وقت إقامتها في 2 سبتمبر، رغم مشاهدته المباراة من المدرجات، كونه لم يكن قد قُيِّد رسمياً في كشوفات الفريق، ولكونه كان ما يزال مقيداً في فريقه السابق.

وأفاد عدنان حمد بأن مذكرة نادي اتحاد كلباء التي صاغتها اللجنة القانونية بالنادي، أكدت فيها أن التعميم السنوي، بالإضافة إلى المواد 35 و38 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، تفرض على اللاعب التوقيع على ذلك الإقرار، وقد وقعه خلافاً لواقع كونه كان لا يزال معاقباً بالإيقاف.

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