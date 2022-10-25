نهيان بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي للسيدات

المصدر: البيان

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أصدر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، قراراً بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي للسيدات، برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت هزاع آل نهيان.

وتضم العضوية كل من عارف حمد العواني نائباً للرئيس، وريسة حميد الكتبي، ونورة طالب المنهالي، ومحمد عبيد الزعابي، وشمسة سيف الهنائي، وعائشة درويش الرميثي، وعالية حسن محمد الزرعوني، ونهى صالح عبدالله مقرراً.

وتمتد فترة المجلس الجديد لثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار.

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