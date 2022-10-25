«لابا» العين.. 10 ثنائيات و81 هدفاً

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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بتسجيله هدفين في شباك النصر في المباراة التي جرت على ملعب الأخير لحساب الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، والتي انتهت بفوز العين بثلاثة أهداف مقابل هدف، يكون لابا كودجو المهاجم التوغولي الدولي، لاعب نادي العين، وصل للثنائية العاشرة في تاريخ مشاركاته مع العين بكل البطولات.

اعتلى لابا صدارة ترتيب الهدافين بالدوري هذا الموسم مناصفة مع مهاجم الجزيرة علي مبخوت بتسعة أهداف لكل منهما، كما وصل إلى الهدف رقم 81 بمسيرته مع العين بكل البطولات، ليحتل المركز الثاني في لائحة ترتيب هدافي العين في عهد الاحتراف، بعد المهاجم الغاني أسامواه جيان، هداف العين السابق الذي سجل 128 هدفاً، والثاني في ترتيب هدافي العين بالدوري بعهد الاحتراف برصيد67 هدفاً، والرابع في تاريخ العين بالدوري بعد كل من أحمد عبدالله 122 هدفاً، وجيان 95 هدفاً وماجد العويس 86 هدفاً.

وينفرد لابا بكونه أكثر لاعبي العين تسجيلاً للأهداف منذ موسم 2015 وبعد رحيل الغاني جيان، وأكثر من أسهم في تسجيل الأهداف برصيد (82 مساهمة)، إذ سجل 67 هدفاً، وأسهم في تسجيل 15 هدفاً، وسجل اللاعب أهدافه بالدوري في شباك 16 فريقاً، يتقدمهم الجزيرة كأكثر فريق زار شباكه، إذ سجل في مرماه 9 أهداف، وخورفكان 8، والظفرة واتحاد كلباء 7، والوصل والفجيرة 6، والوحدة 4، وسجل 3 أهداف في شباك كل من العروبة، والشارقة، وعجمان، والنصر، وهدفين في مرمى كل من شباب الأهلي، وبني ياس، والإمارات، وهدف واحد في شباك حتا، ودبا الفجيرة.

في الموسم الحالي 2022 سجل المهاجم التوغولي 25 هدفاً للعين بكل البطولات، بفارق 17 هدفاً عن أقرب ملاحقيه من زملائه بالفريق وهو المغربي سفيان رحيمي الذي سجل 8 أهداف، وبات لاعباً على بعد 29 هدفاً عن الهداف الغاني السابق أسامواه جيان، الذي أحرز (95 هدفاً) ليصبح أفضل هداف أجنبي بتاريخ العين في الدوري. خلال أربعة مواسم قضاها التوغولي لابا كودجو، مع العين وحسب إحصاءات عيناوية شارك اللاعب في (92) مباراة بمعدل 7796 دقيقة، سجل خلالها 81 هدفاً، منها 19 هدفاً أحرزه من نقطة الجزاء، وصنع 16 وأسهم بـ 97 هدفاً، وسجل السوبر هاتريك 4 مرات، والهاتريك 3 مرات والثنائية 10 مرات، وهدفاً واحداً 36 مرة.

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