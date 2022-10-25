الشارقة يواجه البطائح بطموح الانفراد بالقمة

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، محمد صادق، علي الظاهري، أحمد عيسى

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تقام اليوم مباراتان في ختام الجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفين، ويحل الشارقة ضيفاً على البطائح، في الخامسة مساءً باستاد صقر بن محمد القاسمي، ويلتقي الوحدة والظفرة في الثامنة مساءً باستاد آل نهيان، ويتطلع الشارقة للفوز، والوصول للنقطة 16 لاستعادة الصدارة التي فقدها الجولة الماضية، لمصلحة الوصل، ويحتل الفريق حالياً المركز الثالث برصيد 13 نقطة ويدخل المباراة منتشياً بفوزه بالكأس الغالية قبل أيام، فيما يسعى البطائح «التاسع برصيد 9 نقاط» إلى مفاجأة الشارقة وتحقيق نتيجة إيجابية، لا سيما أنه يخوض المواجهة بعيداً عن الضغوط، وحصد 3 نقاط من الظفرة في الجولة الماضية.

ويملك كوزمين أولاريو مدرب الشارقة خيارات عدة، خاصة بعد عودة الحارس عادل الحوسني، وجاهزايته للمشاركة، وطالب المدرب من لاعبيه التركيز على مباراة اليوم، من أجل استغلال تعثر الوصل، واسترداد قمة الدوري، فيما أكد كايو زاناردي مدرب البطائح، أن التحدي كبير أمام الشارقة، كونه من أقوى وأفضل الفرق في الدولة، مشيراً إلى أن الفريق يتسلح بالطموح لتحقيق نتيجة إيجابية، رغم قوة المنافس وتميز جميع خطوطه.

في المقابل، يدخل الوحدة والظفرة استاد آل نهيان بطموح تجاوز الأحزان، إذ يتطلع «العنابي» لتخطي خسارة الكأس الغالية، ويأمل اللحاق بفرق المقدمة، ويحتل الفريق المركز الثامن برصيد 10 نقاط، بينما يركز الظفرة على تعويض جماهيره عن الخسارتين المتتاليتين بالدوري أمام الوصل والبطائح، وترك المركز قبل الأخير الذي يحتله برصيد 4 نقاط.

وأكد الإسباني مانويل خيمينيز مدرب الوحدة أهمية مباراة الظفرة، مشيراً إلى إغلاق صفحة مباراة الكأس، مع التركيز على الدوري، وألمح الصربي نيبوشا فشنيفيتش مدرب الظفرة إلى أنه سيعتمد على الأسلوب الدفاعي للخروج بنتيجة إيجابية.

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