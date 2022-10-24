«الملاعب من حولنا» في الشامخة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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نظمت بلدية مدينة أبوظبي، بالتعاون مع نادي بني ياس، فعالية «الملاعب من حولنا»، وأقيمت بمركز بلدية الوثبة، وملاعب الأحياء السكنية بالشامخة، ضمن مبادرة «رياضة بلا حدود»، هدفت الفعالية لتعزيز الوعي الصحي والرياضي لدى أفراد المجتمع، وتشجيعهم على تنمية مهاراتهم الرياضية، وجعل الرياضة أسلوب حياة لمحاربة الأمراض.

وتضمنت الفعالية ورشة عمل توعوية عن أهمية الرياضة وفوائدها لصحة الفرد، التعريف بأهمية اتباع نظام غذائي صحي سليم للجسم، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية المتنوعة لتفعيل ملاعب الأحياء السكنية في الشامخة، وإقامة مسابقات رياضية لمرتاديها، وتكريم الفائزين تشجيعاً لهم على ممارسة الرياضة.

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