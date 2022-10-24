اتحاد الكرة يُشيد بدور الرعاة والشركاء في نجاح النهائي الأغلى

المصدر: (دبي - البيان)

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أشاد اتحاد الكرة بجهود الرعاة والشركاء في إنجاح نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، مؤكداً أن مختلف الجهات عملت بروح الفريق الواحد، وأعطت بسخاء من أجل أن يسجل هذا النهائي سبقاً تاريخياً في تفاصيله التنظمية، ويكتبه سجل الكرة الإماراتية بأحرف من ذهب.

وثمن محمد عبدالله هزام الأمين العام لاتحاد الكرة دعم الرعاة والشركاء الكبير، وقال: إن شركاء الاتحاد وضعوا بصماتهم في النسخة 45 من نهائي أغلى البطولات، ونشكرهم على عطائهم وإسهاماتهم، وهذا ليس غريباً على مؤسساتنا التي تضع الرياضة ضمن أولوياتها.

وتقدم الظاهري بجزيل الشكر إلى كل الجهات التي عملت من أجل وصول النهائي إلى شاطئ النجاح والتميز، مؤكداً أن الكل عمل من أجل هدف واحد، يكمن في إنجاح نهائي أغلى البطولات وجعله استثنائياً، وقال: الشكر موصول لمسؤولي استاد هزاع بن زايد ونادي العين على جميع الخدمات والتسهيلات التي قدموها، وللمتطوعين ودورهم في الحدث الكبير، مؤكداً أن الرياضة بكل قطاعاتها تستفيد من ثقافة التطوع، الثقافة المجتمعية الرائعة.

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