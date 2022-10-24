الوصل لا يقنع وكلباء يُبدع

المصدر: دبي ـ علي شدهان

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ظهر فريق الوصل الأول لكرة القدم، بصورة ربما هي الأقل إقناعاً في مستوى الأداء العام، وذلك في مباراته مع ضيفه اتحاد كلباء ضمن الجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفين في الإمارات، على العكس تماماً من منافسه الذي أبدع طوال دقائق المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وما يثير القلق لدى عموم الوصلاية، هو أن الإمبراطور قد خسر جميع نقاطه الست من أصل 21 نقطة متاحة في المباريات السبع له في دوري أدنوك، على ملعبه تحديداً بالتعادل مع الوحدة 2 ـ 2، ودبا الفجيرة 1 ـ 1، واتحاد كلباء 2 ـ 2، فيما كسب مباراة واحدة فقط على ملعبه أمام الظفرة برباعية نظيفة، وفاز في مبارياته الثلاث خارج ملعبه على فرق البطائح 2 ـ 1، والنصر 2 ـ 1، والشارقة بهدف دون رد.

وانعكس الأداء غير المقنع، ونتيجة التعادل بهدفين، بصورة مباشرة على مسيرة الوصل وحظوظه في مدى الاحتفاظ بقمة الترتيب العام لفرق دوري أدنوك، بعد أسبوع واحد فقط وقف خلاله الإمبراطور في صدارة الترتيب برصيد 14 نقطة قبل مباراة اتحاد كلباء.

وفي حال فوز الشارقة على مضيفه البطائح غداً ضمن الجولة السابعة لدوري أدنوك، فإن تلك النتيجة سوف تكلف الوصل التراجع إلى المركز الثاني بـ15 نقطة، وهي المحصلة التي ما كان لها أن تحدث لو أن الإمبراطور عرف كيفية استثمار خوض مباراة اتحاد كلباء على ملعبه وبين جماهيره الوفية، لكنه فرط بكل ذلك، وبات في موقف انتظار ما تسفر عنه مباراة الشارقة والبطائح.

الستة الأوائل

وما يحسب لاتحاد كلباء، أنه عرف كيفية التعامل مع الوصل، متصدر الترتيب العام لدوري أدنوك، وفرض أسلوبه ومقدرته على مجريات اللعب في غالبية دقائق المباراة، وتمكن بالإصرار من تحويل تأخره بهدفين إلى التعادل بمثلهما، والتمسك بفرصة التواجد على مقربة من الستة الأوائل في اللائحة.

مباراة صعبة

الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، مدرب الوصل أشار إلى أن المباراة جاءت صعبة كما توقعها، منوهاً إلى أن فريقه لم يستفد من التقدم بهدفين، نتيجة عدم السيطرة على مجريات اللعب، لافتاً إلى أن المنافس استثمر فرصتين وسجل منهما هدفي التعادل، معتبراً نتيجة التعادل مرضية له.

وشدد بيتزي على أن مشوار الدوري ما زال طويلاً جداً، متوقعاً دخول أكثر من فريق دائرة المنافسة على درع البطولة، منوهاً إلى أن البطولة تشهد تواجد مدربين أكفاء مع فرق عدة، معتبراً ذلك مؤشراً يصب في مصلحة الدوري، مشيراً إلى أنه لا بد من مواصلة العمل الجاد في الوصل.

الطريقة الأنسب

الإيراني فرهاد مجيدي، مدرب اتحاد كلباء، أبدى سعادته بأداء فريقه أمام الوصل، وبالنتيجة النهائية للمباراة، مشيراً إلى ارتفاع مستوى الأداء العام لفرق كرة القدم الإماراتية، متوقعاً موسماً مختلفاً ومتطوراً، وتنافساً قوياً، لافتاً إلى أنه عمل على وضع الطريقة الأنسب في مباراة الوصل باعتباره الفريق المتصدر للائحة الترتيب العام لفرق الدوري.

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