الجزيرة يخسر 10 نقاط في 4 مباريات بالدوري

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

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خسر الجزيرة 10 نقاط من جملة 12 نقطة، خلال الـ 4 مباريات السابقة من دوري أدنوك للمحترفين، على الرغم من بدايته القوية خلال الثلاث جولات الأولى من المنافسة، والتي حصل فيها على 9 من 9 نقاط، محرزاً العلامة الكاملة، مع أداء متميز، جعله مرشحاً بقوة للمنافسة على لقب البطولة، بعد أن تربع على الصدارة مع الشارقة، الذي تفوق عليه بفارق الأهداف.

وتعتبر محصلة الجزيرة في الجولات السبع الماضية، الأسوأ خلال آخر 4 مواسم من عمر المنافسة، تخطى فيها جميعاً رصيد الـ 11 نقطة التي يمتلكها حالياً، كما أن الجزيرة تراجع مؤخراً في الأداء، وقدّم مستويات أقل من البدايات، ما أزعج جمهوره الذي ظل يحضر بكثافة خلال مواجهاته السابقة، لتقديم الدعم المعنوي للاعبين.

وبعد أن كان الجزيرة يمضى نحو كتابة أفضل بداية له بتاريخ المنافسة في عهد الاحتراف، والتي كانت تتطلب منه تحقيق الفوز في الجولة الرابعة، لكنه تعثر بالتعادل أمام بني ياس 1-1، دون أن يبتعد كثيراً عن المقدمة، لكن تواصل بعدها نزيف النقاط، بتكرار التعادل الإيجابي 3 - 3 في الجولة الخامسة أمام الشارقة، ثم تعرض للخسارة في السادسة أمام شباب الأهلي 1-2، لتأتي الخسارة الثانية في مواجهة عجمان بهدف، والتي أبقت على رصيد الفريق في 11 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب، مبتعداً عن المنافسة على الصدارة، بعد أن أخفق في تحقيق الفوز خلال الجولات الأربع السابقة، والتي كانت نتائجها مخالفة تماماً لتوقعات الشارع الرياضي.

مباراة الوصل

وتنتظر الفريق مواجهة أكثر صعوبة في الجولة المقبلة «الأسبوع الثامن»، والتي يلتقي فيها يوم السبت المقبل، ضيفه الوصل، الذي سيعمل على الفوز من أجل تعويض تعادله أمام اتحاد كلباء، أول من أمس، ما يؤكد أن الصراع على النقاط سيكون محتدماً بين الفريقين.

من جانبه، أكد مارسيل كايزر المدير الفني للفريق، أهمية تجاوز النتائج السلبية، وتحديداً الخسارة الأخيرة أمام «البرتقالي»، والتفكير في المستقبل فقط، معترفاً بأن الخسارة كانت محبطة، وأن المباراة كانت سلبية من حيث المستوى والنتيجة، ذاكراً أنه قبل بخسارة النقاط، وعليه أن يعمل من أجل العودة للانتصارات سريعاً.

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