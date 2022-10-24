الوصل.. شكراً أشبال المدرجات

المصدر: دبي-علي شدهان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قبيل انطلاق أحداث مباراة الوصل مع ضيفه اتحاد كلباء في الجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفين، بادر الوصل، وعبر نجمه السابق الدولي ناصر خميس، إلى تقديم الشكر وهدايا إلى 4 من أشبال المدرجات الذين اعتادوا حضور مباريات الإمبراطور سواء في معقله بزعبيل، أو خارج ملعبه، وهم فهد البلوكي وسلمان البلوشي وطلال الدوخي وحمد الكتبي، ولقيت لفتة ناصر خميس النجم السابق لـ«الأبيض» والوصل، استحسان كل من شهد المباراة وسط فرحة المكرمين الأربعة.

واعتادت إدارة الوصل إطلاق مبادرات مجتمعية جماهيرية لمحبي «الإمبراطور»، ومنها قيام نجم كرة القدم الإماراتية، والوصل الشهير، زهير بخيت بتكريم المشجع العُماني، صقر المزروعي، باحتسابه عاشق «الفهود» منذ ثمانينيات القرن الماضي، وذلك في مباراة الوصل وضيفه دبا الفجيرة في الجولة الثالثة للدوري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز