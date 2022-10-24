كلباء وعجمان.. خلط أوراق القمة

المصدر: دبي - علي شدهان، أبوظبي - أحمد عيسى

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خلط فريقا كلباء وعجمان، أمس، أوراق صراع مقدمة دوري أدنوك للمحترفين، ونجح «النمور» في اقتناص أغلى نقطة من الوصل المتصدر، وتعادل معه 2 - 2، ضمن مباريات الجولة السابعة، فيما ألحق «البرتقالي» الهزيمة بفريق الجزيرة وتغلب عليه بنتيجة 1 - 0، ورغم التعادل فإن الوصل تمسك بقمة دوري ادنوك للمحترفين، مؤقتاً، رافعاً رصيده إلى النقطة 15، في انتظار نتيجة مباراة الشارقة «13 نقطة» مع البطائح غداً، وفوز الشارقة يعني وصوله للنقطة 16 وانفراده بالصدارة.

معاناة

وأهدر الوصل فرصة الفوز على كلباء والتغريد بعيداً في الصدارة، مكتفياً بالتعادل، وعانى الفريق كثيراً في أغلب دقائق المباراة، فيما نجح كلباء في استثمار الفرص، وحول تأخره إلى تعادل قبل نهاية المباراة، سجل ثنائية الوصل نجمه الدولي فابيو ليما من ركلة جزاء بالدقيقة الخامسة، والدولي علي صالح بالدقيقة 55، وأحرز لكلباء، الكساندرو بالدقيقة 58، وفيليب من ركلة جزاء بالدقيقة 77. وأصبح فيليب ثاني لاعب سلوفاكي يسجل في دوري المحترفين، بعد ميروسلاف ستوتش مع العين 2014 - 2015، وبنقطة مباراة الوصل بات رصيد كلباء 11 نقطة.

فرص

وانتزع عجمان أغلى 3 نقاط، بفوزه على مضيفه الجزيرة 1 - 0 في مباراة حماسية قوية، شهدت العديد من الفرص الضائعة للفريقين حسمها بريستيج مهاجم «البرتقالي» بإحراز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 77، واندفع الجزيرة لتعديل النتيجة لكن دون جدوى حتى أطلق الحكم صافرة النهاية معلناً فوز عجمان والذي رفع رصيده إلى 11 نقطة فيما تجمد الجزيرة عند 11 نقطة مبتعداً عن صراع الصدارة.



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