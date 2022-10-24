الفجيرة بطل «الصداقة الإماراتية الكورية» للتايكواندو

المصدر: (الفجيرة – البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز نادي الفجيرة للفنون القتالية بكأس بطولة الصداقة الإماراتية الكورية للتايكواندو التي أقيمت بمجمع زايد الرياضي في الفجيرة محققاً 36 ميدالية ملونة (18 ذهبية و9 فضيات و9 برونزيات). ونال النادي المركز الأول في فئات الرجال والسيدات والشباب، والثاني في فئة الآنسات. وأهدت إدارة النادي واللاعبين الإنجاز إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الداعم الأول لنادي الفجيرة للفنون القتالية وأكدت الإدارة إن هذه النتائج تأتي في إطار حرص سموه على دعم اللاعبين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز