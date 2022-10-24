«الإعصار» وصيف دوري «الهواة»

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

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صعد فريق حتا لوصافة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم (الهواة) للمرة الأولى بالموسم الحالي، بفوزه الكبير أمس على بينونة 6 - 1، في الجولة السابعة، أحرز السداسية دينسلون «هدفين»، وسيد خميس وعبدالله جاسم وكونتيهو وخلفان النوبي، فيما أحرز للخاسر أيمن أبوعلي ووصل «الإعصار» إلى 13 نقطة خلف الجزيرة الحمراء المتصدر بـ 14 نقطة.

وتعادل دبا الحصن والإمارات 3 - 3، في قمة الجولة، أحرز لـ «الحصن» كل من محمد المربوعي من ركلة جزاء، وجيلمار، وبالولينيو، وأحرز للإمارات الثلاثي البرازيلي دييغو، وواندرسون كوستا، وليثيري ليصل كل فريق إلى 12 نقطة وخسر الفجيرة أمام غلف اف سي 1 - 2، سجل للفائز أنطونيو ومحمد ديوب، وللخاسر عكاشة حمزاوي.

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