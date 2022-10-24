مع الشارقة.. كوزمين يُكمِل أحلامه

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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استكمل المدرب الروماني الشهير كوزمين أولاريو، تحقيق أحلامه مع كرة القدم الإماراتية، بعد الإنجاز الذي حققه مع فريقه الشارقة بالفوز بأغلى الكؤوس في النسخة 45 لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة مساء الجمعة الماضي على استاد هزاع بن زايد في العين، وفاز الشارقة في المباراة النهائية على الوحدة بهدف لاعبه الإسباني باكو الكاسير.

ويمثل لقب الكأس الأغلى، بطولة خاصة للمدرب كوزمين الذي استعصى عليه تحقيقها خلال 6 سنوات قضاها في الإمارات مدرباً للعين وشباب الأهلي حصد معهما 11 لقباً ولكن تمنّعت عليه بطولة الكأس في مناسبتين ماضيتين، فحينما تأهل إلى النهائي في 2014 مع شباب الأهلي، وجد كوزمين نفسه يسقط أمام العين، فريقه السابق، بهدفٍ حمل توقيع أسامواه جيان، وكرر ابن العاصمة بوخارست المحاولة في 2015 مع شباب الأهلي، بيد أن ركلات الجزاء الترجيحية ابتسمت للنصر، إلى أن كتب له التاريخ الدخول للقائمة الذهبية للمدربين الحاصلين على كأس رئيس الدولة في محطته الثالثة مع كرة الإمارات مدرباً للشارقة.

وعلق كوزمين على حصوله على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة مع الشارقة بكثير من الفرح والسرور واعتبره اللقب الأهم في مشواره مع كرة القدم الإماراتية بعد أن استعصى عليه في مرتين سابقتين في فترته مع العين وشباب الأهلي، مشيراً إلى أن البطولة مهمة وغالية والفوز فيها فخر وشرف لكل لاعب ومدرب وكان يسعى دائماً ليكون كأسها الغالية ضمن إنجازاته في الإمارات.

وقال كوزمين إن الفوز صعب في بطولة الكأس التي يتساوى فيها المنافسون وتتساوى حظوظهم، والنهائيات تحتاج لتعامل خاص، وكان من الجيد أن يفوز الشارقة بالكأس الغالية حتى تفرح جماهيره الوفية التي ظلت تساند الفريق بقوة وقدمت لوحة جميلة باستاد هزاع بن زايد.

مشوار

وبدأت علاقة كوزمين مع كرة الإمارات بعد قيادته العين خلال الفترة من 2011 حتى 2013 وبعدها انتقل لتدريب شباب الأهلي من 2013 حتى 2017، ونجح في وضع بصمته القوية في الملاعب الإماراتية من خلال تحقيقه لـ12 لقباً مختلفاً هي 4 بطولات للدوري مع العين وشباب الأهلي و4 ألقاب سوبر واحد مع «العين» وثلاثية مع «شباب الأهلي» وأيضاً كأس الخليج العربي مرتين وكأس الصداقة الإماراتية المغربية ثم كأس رئيس الدولة مع الشارقة.

وحقق كوزمين مع العين لقب الدوري مرتين في موسمين متتاليين 2011 ـ 2012 و2012 ـ 2013 وتوج كذلك مع العين بلقب السوبر 2012، وعندما انتقل كوزمين من العين إلى شباب الأهلي استطاع أن يفوز بلقب الدوري مرتين موسم 2013 ـ 2014 و2015 ـ 2016 وكأس السوبر 3 مرات أعوام 2013 و2014 و2016 وكأس الخليج العربي مرتين 2013 ـ 2014 و2016 ـ 2017 ووصيف دوري أبطال آسيا 2015 كما توج بكأس الصداقة الإماراتية المغربية 2016.

تميز

وينفرد المدرب الروماني كوزمين أولاريو بمكانة مميزة في تاريخ كرة القدم الإماراتية، بما حققه من إنجازات محلية يتميز بها عن كل الفنيين الأجانب الذين مروا على كل الأندية، وأحدث المدرب الروماني نقلة واضحة وقفزة كبيرة في فريق الشارقة في دوري أدنوك للمحترفين، ليس فقط على صعيد المستوى الفني، بل على النتائج التي عكستها لغة الأرقام وجعلت الفريق يتقدم في الترتيب العام من المركز الثامن إلى وصافة الجدول بنهاية دوري الموسم الماضي، القفزة التي حدثت في عهد كوزمين مع الشارقة تجسدت في أن الفريق خسر 14 نقطة في 9 مباريات فقط قبل توليه المهمة كوزمين للمهمة، بينما انحصرت الخسارة في 9 نقاط فقط مع كوزمين خلال 17 مباراة، وزاد على ذلك أن الشارقة تحت قيادة كوزمين هو الوحيد الذي استطاع الفوز على بطل الدوري العين في الجولة 13.

ونجح الشارقة في حصد 42 نقطة تحت قيادة كوزمين في 17 مباراة بالدوري الموسم الماضي محققاً الفوز في 13 مباراة والتعادل 3 مرات والخسارة مرة واحدة، فيما حصد 13 نقطة في 6 مباريات حتى الآن بدوري أدنوك الموسم الحالي، فاز في 4 وخسر واحدة وتعادل في واحدة ليكون خسر مباراتين فقط في 13 مباراة بالدوري، فاز في 17 وتعادل في 4 مباريات.

مسيرة

وبدأ كوزمين مسيرته كمدير فني مع ناشيونال بوخارست 2000، وستيوا بوخارست 2002 ثم ناشيونال بوخارست 2003 ـ 2004، ثم بوليتنكا تيميسورا 2005، ثم ستيوا بوخارست 2006 ـ 2007. ودرب كوزمين الهلال السعودي 2007 ثم درب السد القطري لموسمين ثم انتقل لتدريب العين وحقق معه الفوز بالدوري 2012 و2013، ثم حقق نفس الإنجاز مع «شباب الأهلي» 2014 و2015، ثم اتجه للصين ليقود جيانجسو سونينج للفوز بالدوري.

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