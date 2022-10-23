الوصل «يتمسك» بقمة دوري ادنوك «مؤقتاً»

المصدر: دبي-علي شدهان - تصوير - سالم خميس

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تمسك فريق الوصل الأول لكرة القدم، بقمة الترتيب العام لفرق دوري ادنوك للمحترفين في الإمارات، وبصورة مؤقتة بتعادله بهدفين لمثلهما مع ضيفه اتحاد كلباء اليوم الأحد ضمن الجولة السابعة للبطولة.

ورفع الوصل رصيده إلى النقطة 15، متشبثاً بصدارة الدوري مؤقتاً، فيما بات رصيد كلباء 11 نقطة.

سجل ثنائية الوصل، نجمه الدولي فابيو ليما من ركلة جزاء «5»، والدولي علي صالح «55»، فيما سجل لكلباء، الكساندرو «58»، وفيليب «77» من ركلة جزاء.

وعانى الوصل كثيراً في أغلب دقائق المباراة أمام منافسه كلباء، الذي أفلح في استثمار الفرص السانحة، وحول تأخره إلى التعادل في نهاية المباراة.

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