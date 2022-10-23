نيبوشا الظفرة يسعى للهروب من شبح الإقالة أمام الوحدة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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يسعى الصربي نيبوشا مدرب الظفرة للخروج بنتيجة إيجابية في مقابلة فريقه غداً أمام مضيفه الوحدة ضمن الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، وإيقاف نزيف النقاط مع تراجع نتائج الفريق السابقة في الدوري والتي جعلته قريباً من خطر الإقالة، وذلك لإثبات وجوده والفوز على منافس من العيار الثقيل مع التقدم في جدول الترتيب.

ويمتلك الظفرة في رصيده 4 نقاط بالمركز الثالث عشر «قبل الأخير» نالها بالتعادل أمام النصر في جولة الافتتاح والفوز على شباب الأهلي في الجولة الرابعة، وظهر الاستياء داخل النادي من مستوى ونتائج الفريق عقب الخسارتين السابقتين أمام الوصل بأربعة أهداف وأمام البطائح بهدفين لهدف مع استقبال 18 هدفاً في 6 مباريات فقط ليكون أكثر فرق الدوري استقبالاً للأهداف والأضعف دفاعاً، الشيء الذي هز ثقة الظفراوية في المدرب الصربي.

ويعمل نيبوشا للابتعاد بفريقه عن منطقة الذيلية والنجاة من شبح الإقالة الذي يهدده بقوة، خلال مباراة الوحدة، في مهمة لن تكون سهلة خاصة أنه يواجه فيها غضب منافسه من خسارته للقب كأس رئيس الدولة قبل أيام أمام الشارقة، ما يزيد دافعه لتحقيق الفوز في لقاء الغد ومصالحة جماهيره عبر بطولة الدوري، إضافة إلى رغبة الوحدة صاحب الأرض والجمهور في التواجد مع أندية المقدمة للمحافظة على حظوظه في التتويج بلقب النسخة الحالية من بطولة الدوري خاصة أن الفريق قدم مستويات ممتازة بعد التعديلات التي تمت مؤخراً على صعيد الجهاز الفني واللاعبين الأجانب.

وتاريخياً فإن نتائج مباريات الفريقين تبتسم لـ «أصحاب السعادة» الذي حقق تفوقاً كبيراً على ضيفه خلال 24 مباراة جمعتهما سابقاً في عهد الاحتراف، فاز الوحدة في 15 مباراة مقابل 3 فقط للظفرة فيما انتهت 6 مباريات بالتعادل، وأحرز الوحدة 49 هدفاً مقابل 26 فقط للظفرة، ما يؤكد أن التاريخ يرجح كفة صاحب الأرض.

وعلى الرغم من ذلك فإن المدرب الصربي، حرص على تحضير لاعبيه بشكل جيد للقاء، وقدم لهم دعماً معنوياً كبيراً في التدريبات السابقة، بحثاً عن الفوز وخوفاً من الخسارة التي يمكن أن يكون لها العديد من ردود الفعل داخل نادي الظفرة.

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