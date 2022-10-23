غليان في النواخذة بعد رباعية السماوي

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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خلفت الهزيمة السادسة في دوري أدنوك للمحترفين، التي تلقاها فريق دبا الفجيرة أمام ضيفه السماوي بنتيجة 4/1، حالة من الغضب والغليان وسط أنصار النواخذة، والتي خرجت عن صمتها وثباتها قبل 3 جولات من الآن، وطالبت إدارة النادي بضرورة إقالة المدرب الصربي زوران، والذي غادر حينها كابينة تدريب النواخذة، ليتم التعاقد مع الفرنسي عيسى غريغوري، لكن الأخير، وخلال 3 مباريات، اثنتين في دوري المحترفين وواحدة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، لا يزال تائهاً، ولم يحصد أي فوز، وجاءت الطامة الكبرى بعد الهزيمة أمس أمام بني ياس، في تحفة النواخذة، بالأربعة، ليتجمد رصيد الفريق عند نقطة وحيدة في مركزه الأخير.

خطوط متباعدة

ولم تكن جماهير فريق دبا راضية أيضاً عن أداء فريقها أمام السماوي، بعد أن ظهر اللاعبون بخطوط متباعدة، وافتقاد رفاق المدرب غريغوري التركيز أمام المرمى، إلى جانب غياب الانسجام والتفاهم بين اللاعبين، ويبدو أن مدرب النواخذة لم يعرف بعد مواطن الخلل العديدة في صفوف فريقه، ولا بد من تحرك سريع للفرنسي، من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه في قادم الجولات، والتي تعتبر في غاية الصعوبة لكافة الفرق، ويصطدم دبا في الأسبوع الثامن بجاره خورفكان الجريح، في ديربي جديد ومرتقب بالساحل الشرقي، 29 الجاري.

«غضب» العبدولي

وكان جمعة حمدان العبدولي مشرف الفريق الأول لدبا، قد وجّه رسالة عقب نهاية المباراة للمحللين والمراقبين، وقال متهكماً: «المحللين فهمونا شو نسوي للاعبين، والجماعة يحبوا أن يكون الشخص دبلوماسي ليقول أدينا ما علينا وخسرنا، وأنا هنا لا أود أن أتحدث عن اللاعبين، لأن المحللين قاموا بذلك عنا»، وتابع «أنا أعرف أوصل الحديث للاعبين في غرف الملابس، ولا أحتاج لشخص أن يعلمني ذلك»، وواصل: «من حق الجمهور أن يغضب على الفريق، خصوصاً وأنهم يطمحون وينتظرون تحقيق النتائج الإيجابية، وفي اعتقادي أن مدرب الفريق لا يمكن له حمل الكرة وإدخالها مرمى الخصم، فهذا من صميم عمل اللاعبين، والمدرب يضع خططه، ويوجه لاعبيه، لكنه لا يحق له الدخول لأرضية الملعب». وعاد العبدولي وقال «هناك من يحب أن يلف ويدور حول الكلام بالقول نحن أدينا لكننا خسرنا، ولكن أنا شخص واضح، وأعرف متى أتكلم ومتى أصمت».

بدوره، قال غريغوري مدرب النواخذة: نحن بعيدون عن المستوى المطلوب، وليس من الطبيعي أن تخسر بهذه الطريقة، وأنت تلعب في دوري المحترفين، لكن أعتقد أن فرصة العودة لا تزال قائمة، ولا بد من تصحيح المسار"، مشيراً إلى أنه متفائل باستعادة فريقه لنغمة الانتصارات في الجولات القادمة.

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