المكاسب لـ «الفرسان» وخورفكان يواصل «التوهان»

المصدر: خورفكان – محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

ضرب شباب الأهلي أكثر من عصفور واحد بحجر الفوز على خورفكان بهدف محمد جمعة (بيليه) ليعود رجال المدرب البرتغالي جارديم بمكاسب عدة وإلى صلب المنافسة من جديد على لقب دوري أدنوك للمحترفين، بعد أن رفع الفريق رصيده إلى 13 نقطة ليتواجد الفرسان مع الأربعة الكبار إلى جانب الشارقة والعين والفريقان يملكان رصيد شباب الأهلي نفسه، فيما يتصدر الوصل المسابقة برصيد 14 نقطة قبيل مواجهة اتحاد كلباء خلال هذه الجولة اليوم. وقد عاد جارديم بمكاسب عدة تمثلت في ظهور اللاعبين المواطنين بأداء مشرف على غرار محمد جمعة وعيد خميس وأحمد جميل وغيرهم من شباب الفريق الذي كانوا عند حسن ظن جماهير الفرسان.

وضعية حرجة

وفيما يتعلق بخورفكان، فوضعية النسور لا تسر بعد تعرض رفاق المدرب الوطني عبد العزيز العنبري للهزيمة الرابعة في الدوري، ويمتلك الخور 5 نقاط، ولا يزال خورفكان يفتقد للكثير لأجل استعادة البريق المفقود وترتيب الفريق الحالي «الثاني عشر» في الدوري يجعل الأمور في غاية الصعوبة والخطر لا يزال يحيط برفاق العنبري إذا وضعنا في الاعتبار صعوبة المباريات المقبلة والتي ستكون في غاية التعقيد.

بدوره، عبر البرتغالي ليناردو جارديم مدرب شباب الأهلي عن سعادته بتحقيق الفوز والذي وصفه بالمهم على خورفكان، لافتاً إلى أن المباراة لعبت تحت ضغط كبير ورتم عالٍ وأتيحت لشباب الأهلي فرص عدة لم تستغل بالشكل المطلوب، وتابع ردة فعل خورفكان بعد هدف التقدم كانت قوية لكن الفريق عاد بالنقاط.

تركيز وحظ

من جانبه قال عبد العزيز العنبري مدرب خورفكان: الفريق لا يستحق الهزيمة وقدمنا مباراة كبيرة ولعب النسور بانضباط عالٍ والتركيز كان حاضراً، لكن الكرة رفضت معانقة الشباك ولم نستغل الفرص التي تهيأت لنا والنتيجة غير مرضية للنسور، ونوه إلى أن شباب الأهلي استغل الخطأ الوحيد للدفاع وأحرز هدف الفوز الذي كفل لهم العودة بالنقاط، وقال علينا طي هذه الصفحة والتفكير في لقاء دبا الفجيرة المقبل، والذي لن يكون سهلاً على كلا الفريقين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز