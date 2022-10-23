محمد بن هزام يصل إلى البصرة لحضور قرعة خليجي 25

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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وصل اليوم الأحد، إلى محافظة البصرة، محمد بن هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد الإماراتي لكرة القدم، نائب رئيس لجنة المسابقات في اتحاد كأس الخليج العربيّ لكرة القدم، وعضوا اللجنة أحمد الحرمي من قطر وخالد بن مقرن من المملكة العربيّة السعوديّة، وأعضاء اللجنة الإعلاميّة لبطولة خليجي 25، سالم النقبي من الإمارات وفيصل بن يوسف الطويهر من السعوديّة ومعاذ الخميسي من اليمن، لحضور وقائع قرعة خليجي 25، التي تقام الثلاثاء المقبل في فندق «جراند ميلينيوم البصرة». وكان في استقبال الوفد الأمين العام للاتحاد العراقي لكرة القدم محمد فرحان.

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