عجمان ينتزع أغلى 3 نقاط من الجزيرة

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى- تصوير - سيف الكعبي

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انتزع عجمان أغلى 3 نقاط عندما فاز على مضيفه الجزيرة 1-0 في لقاء الفريقين مساء اليوم بالجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين بعد مباراة حماسية قوية، شهدت العديد من الفرص للفريقين حسمها بريستيج مهاجم البرتقالي بإحراز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 77، بالنتيجة رفع عجمان رصيده إلى 11 نقطة متقدماً إلى المركز الخامس مؤقتاً وبقى الجزيرة برصيد 11 نقطة في المركز السادس.

وقدم الفريقان مباراة هجومية منذ صافرة البداية، وتبادلا الهجمات التي لم تخل من الخطورة مع أفضلية الجزيرة الذي أجبر منافسه بعد تقدم دقائق اللعب على التراجع للمنطقة الدفاعية والاعتماد على المرتدات ومع تعدد الفرص للفريقين لكن الشوط الأول انتهى سلبياً.

وفي الشوط الثاني تواصل الأداء الهجومي بحثاً عن هدف التقدم، مع تطور في أداء عجمان الذي تحرر بعض الشيء من أسلوبه الدفاعي، وقدم الفريقان مستوى متميزاً وحماسياً وتمكن علي الحوسني حارس مرمى عجمان من التصدي ببراعة لتسديدة عمر تراوري من حالة انفراد، وضاعت فرصة أخرى لعلي مبخوت من لعبة ذكية اصطدمت بالعارضة، ليأتي الرد من عجمان بإحراز هدف التقدم عن طريق بريستيج مبونغو في الدقيقة 77، لتشتعل المواجهة في الدقائق المتبقية وسط اندفاع من الجزيرة لتعديل النتيجة لكن دون جدوى حتى أطلق الحكم صافرة النهاية.

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