مسؤولون خليجيون يشيدون بالنجاح التنظيمي لنهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: وام

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أشاد مسؤولون رياضيون خليجيون بالنجاح الكبير الذي حققته النسخة الخامسة والأربعون لنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، التي أقيمت في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين يوم الجمعة الماضي، والتي توج فيها فريق الشارقة بطلاً لهذه النسخة التاريخية بعد فوزه على فريق الوحدة بهدف دون مقابل.

وقال ياسر بن حسن المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: "أثبت اتحاد الإمارات لكرة القدم قدرة عالية على حسن التنظيم وإنجاح الفعاليات".

وأكد أن المباراة حظيت بمتابعة كبيرة داخل المملكة العربية السعودية، حيث يتابع الجمهور السعودي الكرة الإماراتية ونجومها.

كما أشاد عبد الله الشاهين رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، بحسن التنظيم والنجاح المميز الذي حققه نهائي كأس رئيس الدولة.

وقال: " تضافرت كل الجهود لإخراج النهائي بصورة جميلة، و هذا النجاح المميز هو ثمرة عمل دؤوب وكبير، يبرهن على القدرات الكبيرة لاتحاد الإمارات لكرة القدم في تنظيم الأحداث الرياضية".

بدوره عبر صلاح عيسى القناعي الأمين العام للاتحاد الكويتي عن سعادته بحضور هذه المباراة، حيث أكد أن هذه النسخة من البطولة ستبقى خالدة في الذاكرة نظراً لتميزها في كل التفاصيل.

كما أشاد بالتنظيم هلال بن علي السناني الأمين العام والمدير التنفيذي للاتحاد العُماني لكرة القدم الذي قال إن نهائي كأس رئيس الدولة كان بمثابة احتفالية شعبية كبرى.



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