اتحاد الكرة يُثمن حضور عبدالله بن زايد نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

ثمن اتحاد الإمارات لكرة القدم حضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة في نسخته الخامسة والأربعين، مؤكداً أن الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة للنشاط الرياضي يضع الرياضة الإماراتية على الخريطة العالمية.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم: "إن قيادتنا الملهمة تحفزنا على العمل والعطاء والابتكار والمبادرة، وتشجعنا على تحقيق نجاحات استثنائية مميزة، وهذا ما حققناه في تنظيم نهائي كأس رئيس الدولة، حيث كان يوماً وطنياً احتفالياً شاركت فيه جماهير غفيرة".

وجدد رئيس الاتحاد التهنئة لفريق الشارقة وجمهوره بالحصول على اللقب التاسع، مؤكداً أن هذا الإنجاز جاء نتيجة عمل مدروس ومتواصل من إدارة النادي، مشيداً في الوقت نفسه بأداء فريق الوحدة وجمهوره.

وتقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالشكر والتقدير إلى كل من ساهم في جعل هذا الحدث الكروي الذي كان يوماً لا ينسى في تاريخ الكرة الإماراتية، مشيراً إلى أن تضافر جهود الشركاء أنتج نسخة تاريخية من الناحية التنظيمية وأدخلت المسابقة في عصر جديد، عنوانه التميز والإبداع.

وأضاف: "الحضور الجماهيري الغفير وفعاليات النهائي الشعبية وبث الحدث في قارة أمريكا الجنوبية يمثل نقلة نوعية في تاريخ كل مسابقاتنا، وندعو الجميع إلى مواصلة العمل من أجل تحقيق نجاحات جديدة في المستقبل".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز