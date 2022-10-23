النصر والوصافة لـ «الزعيم»

المصدر: متابعة: عدنان الغربي، محمد فضل، محمد صادق

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تخطى العين عقبة النصر أمس وتغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد باستاد آل مكتوم ضمن مباريات الجولة 7 لدوري أدنوك للمحترفين، ورفع «الزعيم» رصيده إلى 13 نقطة، وصيفاً «مؤقتاً»، فيما تجمد النصر عند 6 نقاط، تقدم العين بهدف الأوكراني أندريه يارمولينكو في الدقيقة 5، وأدرك النصر التعادل عن طريق ريان مينديز في الدقيقة 48، وعاد «الزعيم» للتقدم عن طريق هدافه لابا كودجو، الذي سجل هدفين في الدقيقتين 76، و93.

وحقق شباب الأهلي فوزه الثاني على التوالي، متغلباً على مضيفه خورفكان بنتيجة 0-١، سجل الهدف محمد جمعة بيليه في الدقيقة 64، وهو الهدف الأول للاعب هذا الموسم، ووصل «فرسان دبي» إلى النقطة 13، فيما تجمد خورفكان عند 5 نقاط، وهي الهزيمة الرابعة للفريق في الدوري، والذي فشل في فك عقدته أمام شباب الأهلي في دوري المحترفين.

وشهدت المباراة إلغاء الحكم عامر الضبيع الهدف الذي أحرزه البرتغالي أيلتو لـ«النسور» في الدقيقة 67 بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو «VAR».

وعاد بني ياس بالنقاط الثلاث من ملعب دبا الفجيرة، محققاً فوزاً كبيراً عليه بنتيجة ٤ - 1، ومستعيداً نغمة الانتصارات الغائبة منذ الجولة الأولى، وعلى مدار 5 جولات متتالية، وهو الفوز الثاني للفريق بالدوري، ورفع رصيده إلى 8 نقاط، فيما استمر دبا من دون أي فوز، بالمركز الأخير بنقطة واحدة.

ويدين بني ياس بالفوز إلى مهاجمه البرازيلي رافائيل إلياس، الملقب بـ«الببغاء»، الذي وضع بصمته الأولى مع الفريق مسجلاً «هاتريك» في الدقائق 47 و74 و86، فيما افتتح المدافع خالد العطاس مهرجان أهداف «السماوي» في الدقيقة 17، وسجل ألفارو أوليفيرا لدبا في الدقيقة 29.

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