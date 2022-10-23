الجزيرة الحمراء يتألق بخماسية في مرمى العروبة

المصدر: (متابعة – محمد فضل)

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تألق فريق الجزيرة الحمراء بفوز كبير على العروبة، أمس، بنتيجة 5 - 1 بالجولة السابعة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة»، رافعاً رصيده إلى 14 نقطة، ومستعيداً الصدارة من فريق الحمرية، وأحرز الخماسية كايو هنريكو «هدفين» وايغور، علي صنقور، درويش البلوشي، وللخاسر كيكوي جيسوس، وتم طرد لاعب العروبة غبرائيل في الدقائق الأخيرة للمباراة.

وفاز مسافي على الرمس 3 - 1، أحرز للفائز حمزة الصنهاجي وكريستوفر وماريوس، وللخاسر إبراهيم فاضل، ووصل مسافي إلى 10 نقاط، وحقق التعاون فوزاً صعباً على سيتي بهدف كارلوس ألبرتو، ليصل إلى 11 نقطة، وأكمل سيتي المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد حارب جمال.

وتستكمل مباريات الجولة اليوم، بإقامة 3 مباريات، ويلعب الإمارات مع دبا الحصن، وبينونة مع حتا، والفجيرة مع غلف إف سي.

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