التاسعة.. فرحة ساطعة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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فرحة طاغية عمت أرجاء إمارة الشارقة بعد الفوز بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وتجسدت الفرحة في استاد هزاع بن زايد وعمت كل الشرقاوية وتواصلت حتى ساعات الفجر، لا سيما بعد أن حرصت الجماهير على التوجه إلى استاد النادي لاستقبال أبطال الكأس والاحتفال معهم داخل الاستاد، زيادة على مسيرة الفرحة على طول الطريق من مدينة العين، مروراً بشارع مطار الشارقة حتى الوصول لمقر النادي في سمنان.

وكانت ليلة استثنائية بحق عاشها فريق الشارقة وجماهيره، احتفالاً باللقب التاسع في البطولة الأغلى التي تحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله.

وأسعد الشارقة، جماهيره ومحبيه وعشاقه في كل مكان، بتحقيق الكأس الغائبة منذ عام 2003، بعدما توج بها على حساب فريق الوحدة أيضاً، ليعود بعد غياب دام 19 عاماً، ويفوز على المنافس نفسه، ومثلما نجح الشارقة في كسر صيامه في تحقيق اللقب لما يقارب العقدين، نجح مدربه الروماني كوزمين أولاريو بدوره في فك العقدة التي لازمته طوال السنوات الماضية خلال قيادة فريقي العين وشباب الأهلي، ليكون الشارقة طريقه إلى أغلى الألقاب والتتويج الثاني عشر في مشواره مع كرة الإمارات.

حماس

امتدح الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية في الشارقة، الإنجاز الذي حققه الشارقة، وقال إن اللقب جاء نتاج عمل وتواصل أجيال، وهذا يدل على أن العمل يبقى مستمراً مهما تعاقبت الإدارات من أجل ظهور النادي بشكل قوي، مشيراً إلى أن الفريقين قدما مباراة رائعة مليئة بالحماس والجمهور ظهر بشكل حضاري وأضفى أجواء رائعة على المباراة النهائية، وجاء التنظيم بدرجة مميزة.

عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، كان شاهد عيان على الإنجاز من داخل استاد هزاع بن زايد، وعلق على اللحظات التاريخية بعد التتويج قائلاً: «لست رئيس المجلس اليوم وإنما كنت واحداً من الجمهور أعيش فرحة فوز الشارقة بالكأس، عناصر النجاح كلها متوافرة لتحقيق الانتصارات وكانت الكأس الأغلى هي ثمرة لهذا العمل».

هدية

حرص جميع أعضاء فريق الشارقة على إهداء الفوز بالكأس الغالية إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وعبر عن ذلك مدير الفريق الكابتن أحمد مبارك الذي أوضح أن الشرجاوية اشتاقوا كثيراً للكأس الأغلى التي ارتبطت بالنادي سنوات عدة ونال على إثرها لقب «الملك»، وقدم الشكر لكل الذين وقفوا على راحة الفريق وتوفير المناخ الملائم وعلى رأسهم عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعلي المدفع رئيس مجلس إدارة النادي وعبدالله العجلة رئيس شركة كرة القدم وكل المنظومة بالنادي، فالكل بذل جهوداً كبيرة.

وقال مبارك إن التعاقد مع مدرب كبير مثل كوزمين كان يعني أننا نطمح في تحقيق مزيد من الإنجازات، موضحاً أن كلمات كوزمين ألهبت حماس اللاعبين بين الشوطين وكانت أشبه بـ «الكلمات السحرية».

واتفق المونديالي الكابتن عبد الرحمن الحداد مساعد المدرب مع أحمد مبارك في حديثه عن المدرب كوزمين ووصفه بـ «العبقري» ويتعامل بصورة مميزة مع كل من ينتمي للنادي، وقال الحداد إن وجود أجانب على مستوى عالٍ في الشارقة أضاف الكثير للاعبي النادي.

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