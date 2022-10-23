العجلة.. إنجاز بين مدير ورئيس

المصدر: دبي - البيان

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يعتبر عبدالله محمد العجلة رئيس شركة كرة القدم بنادي الشارقة، «أيقونة» الفريق في ارتباطه الوثيق بإنجازات الفريق في بطولة صاحب السمو رئيس الدولة، ولا أدل على ذلك غير فوز الشارقة باللقب الأغلى عام 2003 وكان حينها مديراً للفريق، ليأتي استرداد الشارقة للقب بعد 19 سنة في عهد رئاسة العجلة لشركة كرة القدم، وعلق العجلة عن هذا الفوز الغالي والفرحة ترتسم في وجهه قائلاً: «واجهنا عدداً من المنغصات في الفترة الأخيرة لكننا حولناها إلى تحديات وتمكنا من الفوز بالكأس ونهدي اللقب لجمهورنا في كل بيت في الإمارات».

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