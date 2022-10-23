10 مشاهد بارزة في نهائي أغلى الكؤوس

المصدر: دبي - العوضي النمر

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خرجت المباراة النهائية لبطولة أغلى الكؤوس في صورة بهية جميلة، تبرز ما وصلت إليه كرة الإمارات من تطور سواء على الصعيد الفني أم التنظيمي، بداية من الترويج الفعال بتقديم حملات مبتكرة ومبادرات جديدة من قبل اتحاد الكرة، مروراً بالالتزام من لاعبي الفريقين، والتحلي بالروح الرياضية والتركيز على اللعب، إضافة إلى مساهمة الحضور الجماهيري المكثف في رسم لوحة جميلة زادت من رونق النهائي الحلم، الذي أعاد الشارقة لبطولته المفضلة بعد 19 سنة، «البيان» يرصد أبرز 10 مشاهد في المباراة النهائية لأغلى الكؤوس.

01 استحق الشارقة الفوز باللقب الغالي مكرراً السيناريو نفسه الذي حدث في موسم 2002 - ‏‏2003، حينما التقى الوحدة في المباراة النهائية، ويومها حقق الفريق الفوز باللقب بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بهدف لكل منهما وفاز الشارقة بركلات الجزاء الترجيحية، ولم يكن فوز الشارقة بالكأس الغالية فقط بل الفوز بعشرة ملايين درهم قيمة مكافأة البطل، ونال الوحدة 5 ملايين درهم قيمة مكافأة الوصيف.

02 نجح كوزمين في التعامل مع المباراة بأسلوب التاجر الشاطر، أدرك أن لديه إصابات متعددة بالفريق، وأن خط دفاعه ليس بقوة وخطورة هجوم الوحدة، فلعب وفق قدرات وإمكانات لاعبيه وأغلق كل المساحات والطريق أمام لاعبي الوحدة، وحينما سجل الكاسير هدف الشارقة وتعزز الوحدة صفوفه بمهاجمين يحققوا له الإضافة، أشرك كوزمين لاعبين لتعزيز الدفاع ولعب بـ 3 لاعبين في الارتكاز فلم يمنح القوة الهجومية الوحداوية الفرصة لاختراق مرمى درويش محمد، مما مكن فريقه من تحقيق الفوز، رغم الأفضلية الميدانية للوحدة.

03 شكل جمهور الفريقين الذي يقارب الـ 20 ألف مشجع لوحة جميلة معبرة، أضافت نكهة خاصة للمباراة النهائية، وزادت من المتعة والإثارة داخل المستطيل الأخضر، وتميز الحضور الجماهيري بالالتزام بالروح الرياضية والتشجيع المثالي، وإن كان يؤخذ على جمهور الشارقة إلقاء الأوراق بكميات كبيرة قبل انطلاقة المباراة مما عرقل من الانطلاقة حوالي 20 دقيقة كاملة، وهذا التصرف من شأنه أن يعرضهم لعقوبة انضباطية وفق لوائح اتحاد الكرة.

04 اجتهد اتحاد الكرة في الإعداد للمباراة النهائية وتميز في الاستعداد لها، حيث أنجز الاتحاد وفريق العمل الكثير من الأعمال المهمة خلال الفترة السابقة، مثل طرح التذاكر قبل شهر من موعد المباراة عبر الإنترنت لإتاحة الفرصة لجماهير الفريقين والجماهير الأخرى المحبة لكرة القدم لشراء التذاكر إلكترونياً وحجز مقاعدهم بشكل مبكر، وهي المرة الأولى التي تطرح بها التذاكر بهذه الفترة الزمنية، وعقد اجتماعات متواصلة مع ممثلي مختلف الجهات المعنية وطرفي المباراة النهائية لمناقشة كل الأمور التنظيمية الخاصة بالنهائي وعدم ترك أي أمر للصدفة، حيث تم التركيز على كل التفاصيل وتثبيت البرنامج الزمني والعمليات العالمية وغيرها.

05 إقامة مبادرات مجتمعية عدة منها توقيع اتفاقية مع هيئة المساهمات المجتمعية معاً، تتعلق بالمساهمات المالية في الفعاليات الرياضية والمشاركة المجتمعية، حيث سيتم تخصيص جزء من ريع تذاكر النهائي لصالح هيئة المساهمات المجتمعية، وتوقيع اتفاقية مع «FIFA» الوجهة الرقمية الجديدة المتكاملة لعشاق كرة القدم، لتقديم عروض مجانية لمشاهدة البث المباشر لفعاليات كرة القدم من كل أنحاء العالم، وكانت البداية بنقل نهائي كأس رئيس الدولة.

06 توقيع اتفاقية مع قناة باند سبورت البرازيلية لنقل المباراة النهائية في البرازيل وقارة أمريكا اللاتينية بتعليق برازيلي مع تخصيص استوديو تحليلي ووجود وفد إعلامي من القناة في مدينة العين لعمل التغطية الحية والمباشرة من استاد هزاع بن زايد، وهي خطوة غير مسبوقة تساهم في الترويج للكرة الإماراتية في القارة اللاتينية، وتقديم خدمة للاعبين البرازيليين الذين يلعبون في الأندية الإماراتية، وأيضاً توقيع اتفاقية شراكة مع مجموعة ماجد الفطيم، تقوم بموجبها ڤوكس سينما التابعة للمجموعة بعرض المباراة النهائية على الهواء مباشرة في عدد من صالات العرض المنتشرة في أرجاء الدولة وهي مبادرة جديدة في مسابقاتنا المحلية، كما تم توقيع عقد رعاية مع مجموعة محمد رسول خوري لتصبح بموجبها «برميجياني فلورييه» الساعة والميقات الرسمي للنهائي، وتعتبر هذه الرعاية الأولى من نوعها في منافساتنا المحلية، كذلك توقيع شراكة مع هيئة أبوظبي للصحة لتصبح «صحة» المزود الطبي الرسمي للنهائي.

07 إطلاق منصة إعلامية تحتوي على جميع الملفات الخاصة بالنهائي من أخبار وصور ومقاطع فيديو ووسائط ومعلومات وغيرها، بهدف دعم جهود وسائل الإعلام المختلفة وتوفير كل احتياجاتهم لضمان تغطية مناسبة، إطلاق قناة اتحاد الكرة عبر تطبيق التليجرام بهدف التواصل الفعال وإيصال المواد العالمية بشكل أسرع لجميع المشتركين وبشل مجاني، وعقد جلسة مع ممثلي وسائل العالم المختلفة وزيارات ميدانية لملعب المباراة حرص الفريق العالمي لاتحاد الكرة على الالتقاء بالعالميين والاستماع إلى آرائهم وإدارة نقاش مطول معهم لتحقيق أفضل تغطية إعلامية ممكنة، وكذلك التنسيق مع القنوات الرياضية وتلبية متطلباتهم الفنية والعالمية وتوفير الضيوف لمختلف البرامج والاستوديوهات التحليلية، وعمل زيارات ميدانية لاستاد هزاع بن زايد للوقوف على جاهزية كل المرافق العالمية.

08 إطلاق الحملة العالمية والترويجية قبل 21 يوماً من النهائي، بتاريخ الأول من أكتوبر عبر خطة مدروسة تضمنت العديد من المواضيع المنوعة والتفاعلية مع الجماهير منها، برنامج قصص من الكأس من إعداد وتقديم حسين المنصور وسلطان آل علي عضوي لجنة الإحصاء والتوثيق، وفقرة وجهاً لوجه التي تناولت إحصائيات وأرقام نجم من كل فريق، وفقرة تفاعلية مع المتابعين من خلال أسئلة متنوعة تتعلق بالكأس الغالية، وبث مقاطع يومية حماسية لجماهير الفريقين، وإعداد مواد صحافية يومية باللغتين العربية والإنجليزية، وإطلاق مجلة الكأس في يوم النهائي تحتوي على العديد من المواضيع والكلمات والقصص.

09 توجيه عدد من الدعوات الرسمية لرؤساء الاتحادات الخليجية والعربية والوزراء وكبار المسؤولين بالدولة ورؤساء الأندية وشركات الكرة. لحضور المباراة النهائية، في إطار دعم العلاقات وتوطيدها مع مختلف الجهات، والتنسيق مع اتحاد إذاعات الدول العربية حول نقل المباراة عبر مختلف شاشات دول مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي، كما تم الإعلان عن الكرة الرسمية للنهائي بطريقة تسويقية جديدة، ووضع شعار البطولة واسمي الفريقين وتاريخ المباراة على الكرة الرسمية.

10 توفير كميات كبيرة من المياه والعصائر للجماهير يوم المباراة بالتعاون مع شركة أغذية ومياه العين، وإقامة فعاليات ترفيهية مختلفة حول محيط استاد هزاع بن زايد بمشاركة الفرق الشعبية والفرق العربية والعروض الفلكلورية، إقامة معرض فني للصور بالتعاون مع المكتبة الوطنية والأرشيف، كل هذا الجهد لابد أن ينسب لإدارة اتحاد الكرة ولجنة المسابقات والأمانة العامة وفريق عملها الذي تميز في إخراج المباراة النهائية في أحسن صورة.

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