الوصل والجزيرة أمام كلباء وعجمان اليوم

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، محمد فضل، أحمد عيسى

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تقام اليوم مباراتان في الجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفين في صراع المراكز المتقدمة، ويدافع الوصل عن الصدارة في مواجهته فريق اتحاد كلباء في الثامنة مساءً باستاد زعبيل، ويعد الحفاظ على القمة هاجس «الإمبراطور»، فيما يستضيف الجزيرة فريق عجمان، باستاد محمد بن زايد، في الخامسة مساءً، ويبحث «فخر أبوظبي»، الثالث في جدول الترتيب، عن الاقتراب من جديد من القمة في حال تعثر منافسيه، خصوصاً والفارق نقطتان مع الشارقة وثلاث نقاط مع الوصل.

ويأمل فريقا الوصل واتحاد كلباء، مواصلة مشوار النتائج الإيجابية في البطولة، ويدخل الفريقان، الملعب بمعنويات الفوز الثمين في الجولة السادسة على الشارقة ودبا الفجيرة على التوالي.

ويقف الوصل في القمة برصيد 14 نقطة، فيما يحتل كلباء، المركز السابع بـ 10 نقاط، وانضم كلباء إلى ركب أندية المقدمة للمرة الأولى منذ مواسم عدة، حيث يتساوى الفريق مع العين الرابع والوحدة وشباب الأهلي في الرصيد نفسه.

جاهزية

وشدد الأرجنتيني خوان انطونيو بيتزي، مدرب الوصل، على جاهزية فريقه للمباراة، وارتفاع معنويات لاعبيه، منوهاً إلى أنه لا بد من التركيز أكثر للخروج بالعلامة الكاملة، لافتاً إلى أنه يدرك قوة اتحاد كلباء، خصوصاً، وأنه حقق الفوز في الجولة الماضية.

ودعا بيتزي فريقه إلى ضرورة بذل أكبر قدر ممكن من الجهد، ومضاعفة السعي الجاد خلال المباراة لحصد النقاط الثلاث.

خطة

وأشار فرهاد مجيدي مدرب كلباء إلى أنه وضع الخطة المناسبة لمواجهة الوصل، وتوقع مباراة صعبة أمام المتصدر، وقال: نتمنى أن نقدم مباراة جيدة، ونحقق نتيجة إيجابية، وأن نسعد جمهورنا بحصد المزيد من النقاط.

تضميد الجراح

وفي مباراة الجزيرة وعجمان، يسعى «فخر أبوظبي» لتضميد جراح خسارته في الجولة السابقة أمام شباب الأهلي والبقاء في المقدمة للمنافسة على الصدارة، ويملك الفريق 11 نقطة، ولم يسبق أن خسر الجزيرة على أرضه أمام عجمان في دوري المحترفين.

بينما يسعى «البرتقالي» للعودة بنتيجة إيجابية بعد تراجعه للمركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط بعد تعادله السلبي مع ضيفه خورفكان، ويزيد من طموحات الفريق أن الفارق بينه وبين الجزيرة ثالث الترتيب لا يتعدى الفوز في مباراة واحدة، وجاءت استعدادات عجمان للمباراة خلال 5 أيام بتدريبات يومية اطمأن خلالها المدرب الصربي غوران على جاهزية اللاعبين، وركز على اختيار البديل المناسب في الطرف الأيمن لخط الدفاع مكان محمد إسماعيل الذي نال الإنذار الثالث ويغيب عن مباراة اليوم.

احترام

وأكد مارسيل كايزر مدرب الجزيرة احترامه لفريق عجمان، ذاكراً أنه يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين خصوصاً الأجانب، مبيناً أنه يتوقع مباراة صعبة تتطلب جهداً كبيراً من لاعبيه لأجل الفوز، وقال: شاهدت مباريات عدة لفريق عجمان، وهو فريق مميز ويجب أن نضاعف جهدنا أمامه حتى نحقق هدفنا، وعن جاهزية علي مبخوت قال: مشاركة علي مبخوت وجميع اللاعبين في المباريات تعتمد على مدى الجاهزية البدنية والفنية في التدريبات.

وعن إيجابيات فريقه قال كايزر: أصبحنا نستحوذ على الكرة بشكل أفضل وبنسبة تصل أحياناً إلى 70 %، كما يجيد لاعبونا صناعة الفرص، وتوجد بعض النقاط السلبية نعمل على تصحيحها.

صعوبة

وأوضح غوران مدرب عجمان أن دفاع فريقه سيكون في مهمة صعبة أمام هجوم الجزيرة القوي، وقال: ندرك مدى قوة المنافس، لكننا في الوقت نفسه جاهزون لمواصلة النتائج الإيجابية، المنافس يمتاز بفرض سيطرته على الملعب بفضل لاعبيه المميزين، وسيكون على مدافعي عجمان مهمة صعبة لإيقاف خطورة الهجوم القوي للجزيرة.

انسجام

قال التونسي فراس بالعربي، لاعب وسط عجمان: نسعى إلى استمرار النتائج الإيجابية وعدم الخسارة أمام الجزيرة، مع معرفتنا الجيدة بمدى قوته، وعن إهدار الفرص، قال: لا أعترف بسوء الحظ، وإهدار الفرص جزء من اللعبة، الانسجام موجود بين الرباعي الأجنبي لعجمان، ونميل للعب الجماعي.

تركيز

أشار الصربي الكسندر فاسيليفيتش، لاعب الوصل، إلى أن فريقه قدم مباريات مميزة في الجولات السابقة من الدوري، ما جعل الوصل يعتلي قمة الدوري، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب المزيد من التركيز، مشدداً على أن اتحاد كلباء، منافس قوي، منوهاً إلى أن الوصل بمقدوره تحقيق الظفر بالنقاط الثلاث، ومواصلة مشوار النتائج الإيجابية.

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