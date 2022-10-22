إصابة مزعجة لمدافع العين أربوليدا

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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وصف عبدالله على مشرف العين، الإصابة التي تعرض لها اللاعب الكولومبي دانيلو أربوليدا بالمزعجة، حسب التشخيص الأولى للإصابة، وأوضح أنهم في انتظار الفحوصات الطبية للوقوف على مدى خطورة الإصابة.

وأعرب عن تمنياته بأن تكون الإصابة خفيفة ليعود اللاعب في أقرب وقت ممكن للمشاركة مع الفريق في الاستحقاقات المقبلة.

يذكر أن الكولومبي دانيلو أربوليدا استقدمه العين في يناير من العام الحالي بديلا للتونسي ياسين مرياح الذي كان تعرض هو الآخر للإصابة في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس العرب، لينتهي مشواره مع العين.

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