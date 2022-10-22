اتحاد الكرة الإماراتي يوقع اتفاقية تعاون مع نظيره الكويتي

المصدر: وام

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وقّع اتحاد الإمارات لكرة القدم اتفاقية تعاون مع نظيره الكويتي تشمل عدداً من البنود أهمها تبادل الخبرات الفنية والإدارية والتحكيمية والمسابقات وكذلك المنتخبات الوطنية.

جرى توقيع الاتفاقية بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، وعبد الله الشاهين رئيس الاتحاد الكويتي.

وتم توقيع الاتفاقية في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين على هامش المباراة النهائية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة بين الوحدة والشارقة التي أقيمت مساء أمس الجمعة.

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