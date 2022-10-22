العين يتخطى النصر بثلاثية

المصدر: دبي-عدنان الغربي- تصوير - سالم خميس

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تخطى العين عقبة النصر بتغلبه عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة 7 لدوري أدنوك للمحترفين على استاد آل مكتوم مساء اليوم، وبهذه النتيجة رفع الزعيم رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً، فيما تأخر النصر إلى المركز 11 بـ6 نقاط.

جاءت المباراة سريعة من جانب، العين الذي نجح في تسجيل هدف مبكّر حمل توقيع الأوكراني أندريه يارمولينكو في الدقيقة 5، ما دفع النصر للنزول بثقله إلى الهجوم بحثاً عن التعادل وتفوق في الاستحواذ على الكرة لكنه افتقد اللمسة الأخيرة أمام مرمى خالد عيسى.

واستمر اللعب سجالاً بين الفريقين في الشوط الأول وأتيحت لهما بعض الفرص الواضحة أبرزها عن طريق مهاجم العين لابا كودجو الذي ارتدت كرته على العارضة ورأسية ريان مينديز التي مرت فوق مرمى الزعيم بقليل.

في الشوط الثاني، دخل النصر بقوة إلى المباراة وتحكم بشكل أفضل في مجرياتها ما مكنه من إدراك التعادل بواسطة ريان مينديز في الدقيقة 48 ورد العين بتسديدة قوية حولها حارس المرمى عبدالله التميمي إلى الركنية.

ونجح العين في استعادة تقدمه بواسطة هدافه لابا كودجو الذي تمكن من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 76، قبل أن يضيف اللاعب نفسه هدفاً ثالثاً في الوقت بدل الضائع ويقود فريقه لتحقيق فوز مهم في سباق المنافسة على اللقب.

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