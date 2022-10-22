بني ياس يفوز على دبا الفجيرة برباعية

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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حقق بني ياس فوزاً بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، على حساب مضيفه دبا الفجيرة، على ملعب الأخير، اليوم السبت، في افتتاح منافسات الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين.

واستعاد بني ياس نغمة الانتصارات الغائبة منذ الجولة الأولى، وعلى مدار 5 جولات متتالية، محققاً فوزه الثاني في المسابقة، ورفع رصيده إلى 8 نقاط، فيما استمر دبا الفجيرة من دون أي فوز منذ بداية الموسم، متذيلاً جدول الترتيب العام في المركز الأخير بنقطة واحدة.

ويدين بني ياس إلى مهاجمه البرازيلي رافائيل إلياس، الذي وضع بصمته الأولى مع الفريق هذا الموسم، وسجل «هاتريك»، بعد غياب عن زيارة الشباك في الجولات الست الماضية.

افتتح المدافع خالد العطاس أهداف السماوي في الدقيقة 17، من عرضية من جهة اليسار، وضعها مباشرة في المرمى.

وتعادل ألفارو أوليفييرا لأصحاب الأرض في الدقيقة 29، مستغلاً خطأ في التشتيت من المدافع حسين عباس، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

في الشوط الثاني، بسط بني ياس نفوذه على مجريات اللقاء، وتألق رافائيل إلياس، والملقب بـ «الببغاء»، بتسجيله ثلاثة أهداف متتالية، بعدما أحرز الهدف الثاني لفريقه برأسية من عرضية خيمينيز في الدقيقة 47.

وأضاف إلياس الهدف الثالث لبني ياس، والثاني له، في الدقيقة 74، مستغلاً خطأ من مدافع دبا الفجيرة مهند خميس.

واختتم نفس اللاعب الرباعية في الدقيقة 86، برأسية من العرضية المتقنة التي أرسلها البديل أحمد أبو ناموس.

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