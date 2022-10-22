الفرسان يكرس العقدة أمام خورفكان ويفوز عليه بهدف

المصدر: خورفكان - محمد فضل - تصوير - زيشان أحمد

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حقق شباب الأهلي فوزه الثاني على التوالي، وهذه المرة على حساب مضيفه خورفكان، الذي فشل في فك عقدته أمام الفرسان طوال المباريات التي جمعتهما في دوري المحترفين، وأحرز هدف شباب الأهلي الوحيد في المباراة اللاعب محمد جمعة بيليه في الدقيقة 64، وهو الهدف الأول للاعب هذا الموسم، ليرفع الفائز رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث بشكل مؤقت خلف الشارقة، فيما تجمد خورفكان عند 5 نقاط في المركز الثاني عشر، ويتعرض للهزيمة الرابعة في المسابقة.

لم يشهد الشوط الأول أي تغيير على لوحة النتيجة التي استمرت سلبية على الرغم من حصول كل فريق على أكثر من فرصة خطرة أمام المرمى، لكن لم يتم استغلالها بالشكل المطلوب، وغادر اللاعبون أرضية الملعب عقب نهاية الشوط الأول دون الوصول إلى الشباك.

ومع انطلاقة شوط المدربين ضرب شباب الأهلي بقوة لإحراز الهدف الأول، وسدد عمر خريبين كرة قوية لم يكتب لها النجاح، وفي المقابل بدأ خورفكان في النشاط الهجومي، وكاد الخطير أيلتون يهز شباك حارس الفرسان حسن حمزة، لكن الكرة الرأسية ذهبت أعلى المرمى.

ومن خطأ «فادح» لمدافع خورفكان خليفة مبارك الذي حاول مراوغة مهاجم شباب الأهلي محمد جمعة بيليه في المنطقة الخطرة، يخطف بيليه الكرة ويضعها يسار حارس خورفكان أحمد حمدان، ليسجل الهدف الأول للفرسان في الدقيقة 64.

وألغى حكم اللقاء عامر الضبيع هدف التعادل للنسور، الذي أحرزه البرتغالي أيلتون في الدقيقة 67 بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو، التي أكدت وجود اللاعب في موقع التسلل.

ولم تشهد الدقائق المتبقية من عمر هذا الشوط أي جديد على لوحة النتيجة التي انتهت بفوز الفرسان بهدف دون رد على حساب خورفكان.

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