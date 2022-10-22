نهائي كأس رئيس الدولة..رسائل إيجابية تبرز الوجه المشرق للرياضة الإماراتية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

حمل نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم العديد من المعاني والرسائل الإيجابية التي تبرز الوجه المشرق للرياضة الإماراتية، ولكرة القدم على وجه الخصوص.

وكان نهائي نسخة موسم 2021 – 2022 لبطولة كأس رئيس الدولة، قد أقيم على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين مساء أمس ، و توج فيها فريق الشارقة بطلا للمرة التاسعة في تاريخه بعد فوزه على الوحدة بهدف دون مقابل.

ورسمت مراسم الختام، بحضور سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وتتويج سموه للفريق البطل، لوحة رائعة من الإبداع في الاحتفال بلقب بطل هذه الكأس الغالية.

كما كان للجماهير التي قارب عددها 20 الف متفرج، دورها في إكمال الصورة الحضارية المميزة لجماهير الكرة الإماراتية، بداية من دخولهم إلى مدرجات ملعب المباراة وحتى خروجهم وسط ترحيب من قبل المتطوعين في مكتب شؤون جماهير نادي العين بعدما قاموا بتحية جماهير الفريق الفائز وسط ممر شرفي لهم في صورة رائعة اشاد بها الجميع.

واستطاع اتحاد الإمارات لكرة القدم أن يؤكد مجددا خبرته وقدرته التنظيمية الكبيرة والعمل على اخراج هذا الحدث في أبهى صورة، بجانب ترويج مميز من رعاة الحدث الذين قدموا العديد من المبادرات الإيجابية للحضور الجماهيري للفريقين.

أما حفل الافتتاح للمباراة النهائية فكان مميزا على أجمل ملاعب العالم " استاد هزاع بن زايد " بمهرجان كرنفالي كبير وسط اضاءات الليزر ومجسم كبير للكأس الغالية على طريقة افتتاح البطولات العالمية، وتفاعل جماهيري منذ اللحظات الأولى لانطلاقته.

كما كان أيضا النقل العالمي للحدث من قبل مختلف القنوات التلفزيونية العالمية أبرزها قناة "باند سبورتس البرازيلية"، ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث تصدر وسم "الوحدة و الشارقة" قائمة الأكثر مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بـ5 ملايين مشاهدة، الأمر الذي يؤكد أهمية وقيمة هذا الحدث الرياضي الكبير.

وخارج ملعب المباراة كان التنظيم مبهرا وسط سيولة مرورية انسيابية على الرغم من تدفق الجماهير على الملعب قبل ساعات من انطلاق المباراة، لتجسد الصورة مجددا الجهود الكبيرة التي بذلتها شرطة أبوظبي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز