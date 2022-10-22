الحمرية يتصدر «الهواة» والعربي يواصل النزيف

المصدر: (الفجيرة - محمد فضل)

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اعتلى الحمرية صدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة»، للمرة الأولى بالموسم الحالي بفوزه على ضيفه فرسان هيسبانيا 4 - 1 في انطلاقة مواجهات الجولة السابعة، وسجل الرباعية البرازيلي ميديروس (هدفين) ومواطنه هنريكو ومعتصم ياسين، وسجل للخاسر الإسباني كريستيان بومولو، وبهذا الفوز رفع الحمرية رصيده إلى 13 نقطة، وتجمد فرسان هيسبانيا عند ثلاث نقاط في المركز الأخير ولعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الثانية لطرد لاعبه رمضان.

وواصل العربي نزيف النقاط وتعادل مع مصفوت 1 - 1، وسجل لمصفوت النيجيري داميلاري صلاح الدين وللعربي حمد إبراهيم، ووصل العربي إلى 11 نقطة ومصفوت إلى 8 نقاط.

وتقام 3 مباريات بالجولة اليوم ويلعب الجزيرة الحمراء مع العروبة، والتعاون مع سيتي، ومسافي مع الرمس.

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