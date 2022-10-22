عبد الله بن زايد يتوج الشارقة بأغلى الكؤوس

المصدر: العين: طلحة عبد الله، ياسر قاسم، محمد صادق، وام

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هنأ سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة فوز نادي الشارقة ببطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم عن موسم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢.

وقال سموه: بطولة تضاف إلى سجل إنجازات النادي الحافل، وتتوج مجهود العمل الإداري والفني والبدني، وتدعم مسيرة الفريق لمواصلة تحقيق البطولات وفق رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة.

وأضاف سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي: أهنئ إدارة نادي الشارقة والجهاز الفني واللاعبين والجماهير الوفية التي شجعت بكل روح رياضية ودعمت الفريق لتحقيق البطولة. ورفع سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة أسمى آيات التهاني إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة فوز نادي الشارقة بالبطولة الأغلى، وقال سموه: بطولة إضافية كما عودنا نادي الشارقة على بذل المجهود لتحقيق البطولات واعتلاء المنصات، بطولة غالية تحمل اسم قائد الدولة يفتخر بها الجميع، وترفع من مستوى طموحات الفريق للمنافسة في البطولات كافة. وأضاف سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي: التهنئة إلى الجهاز الإداري والفني وإلى اللاعبين والجماهير المحبة التي تدعم مسيرة النادي في المحافل كافة.

وهنأ سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، صاحب السمو حاكم الشارقة ، بمناسبة فوز الشارقة بالكأس الغالية.وقال سموه: إنجاز جديد يؤكد العمل الكبير في النادي وفق توجيهات ودعم صاحب السمو حاكم الشارقة، ويتوج جهود اللاعبين والجهاز الفني والإداري.وأضاف سموه: التهنئة للجميع بهذه البطولة الغالية وإلى الجماهير التي دعمت الفريق في كل مكان وشجعته بصورة مشرفة.

وتوج سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، فريق الشارقة بطلاً للكأس الغالية وذلك للمرة التاسعة في تاريخه بعد تغلبه على الوحدة 1 - 0 في النهائي الذي أقيم أمس باستاد هزاع بن زايد، حضر مراسم التتويج الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة.



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