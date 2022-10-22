الشارقة بطلاً لكأس رئيس الدولة للمرة التاسعة

المصدر: العين - ياسر قاسم، طلحة عبدالله، ومحمد صادق

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توج سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، فريق الشارقة لكرة القدم، بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، موسم 2021 - 2022، عقب فوزه على الوحدة بهدف واحد دون رد في المباراة النهائية التي جمعت بينهما أمس على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

حضر مراسم التتويج، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد. وقام سمو الشيخ عبد الله بن زايد بتتويج لاعبي الشارقة باللقب التاسع للكأس الغالية في مسيرتهم، كما كرم سموه أعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة.

وحصل فريق الوحدة على الميداليات الفضية المخصصة لأصحاب المركز الثاني في هذه البطولة.

وعقب انتهاء المباراة هنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» فريق الشارقة بفوزه بالكأس الغالية وقال: «اختتمنا الفرح الكروي الوطني الأغلى كأس رئيس الدولة 2021 - 2022، شهدنا أداءً مثالياً، وتنظيماً يليق بالحدث، وسعدنا بالحضور الجماهيري المبهج، خالص تهانينا لنادي الشارقة بطل الكأس».

وبعد غياب 19 عاماً عن آخر بطولة كأس حصل عليها عندما حقق اللقب عام 2003، أحرز الشارقة لقب الكأس للمرة التاسعة في تاريخه، وجاء على حساب الوحدة أيضاً، ليقلص الفارق مع شباب الأهلي الأكثر تتويجاً بالبطولة إلى لقب واحد.واحتفلت جماهير الشارقة بفوز فريقها وسط سعادة غامرة لعودة اللقب بعد سنوات طويلة، في مباراة شهدت حضوراً كبيراً ورائعاً من جانب جماهير الفريقين بلغ 19897 متفرجاً.

أحرز هدف الشارقة والتتويج بالكأس الإسباني باكو الكاسير في الدقيقة 52. جاءت البداية هجومية من جانب الوحدة الذي سعى لمباغتة الشارقة بهدف مبكر خاصة من الجبهة اليسرى عن طريق أحمد رفعت وروبن فيليب ولكن افتقدت للفاعلية المطلوبة.

هدوء

ومع مرور الوقت هدأ إيقاع اللعب بعدما وضح الخوف والحذر من استقبال هدف يربك الحسابات، ومالت السيطرة النسبية لمصلحة فريق الوحدة الذي حاول عن طريق الاستحواذ واستغلال الأطراف، فيما اعتمد الشارقة على التأمين الدفاعي والتركيز على الكرات الطويلة.

وجاءت أولى المحاولات الحقيقية للوحدة في الدقيقة 32 من كرة ثابتة جهة اليسار نفذها إسماعيل مطر الذي أرسل الكرة داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس درويش محمد حولها إلى ركنية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

مع بداية الشوط الثاني أجرى كوزمين مدرب الشارقة تبديلاً بالدفع بعثمان كمارا بدلاً من البونسي ميراليم بيانيتش.

ونجح باكو الكاسير في إحراز الهدف الأول للشارقة من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 52 بعدما سدد كرة قوية على يسار حارس الوحدة محمد الشامسي.

منح الهدف ثقة كبيرة للاعبي الشارقة الذين تحسن أداؤهم بشكل كبير وسط ارتباك واضح لدفاع الوحدة، وكاد كايو لوكاس أن يعزز تقدم الشارقة ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 61 وسدد قوية ولكنها علت العارضة بقليل.

ودفع خيمينيز مدرب الوحدة باللاعب خليل إبراهيم مكان المصري أحمد رفعت، فيما أشرك كوزمين ماجد حسن بدلاً من الكاسير.

محاولات

وسدد إسماعيل مطر من خارج المنطقة في الدقيقة 64 ولكنها بعيدة عن المرمى، ليعود ويهدر قائد الوحدة فرصة هدف من عرضية متقنة من محمد برغش ولكن مطر أطاح بها برأسه في الدقيقة 68.

كثف الوحدة ضغطه الهجومي بعد نزول تيغالي مكان مطر، واعتمد خيمينيز على الثنائي تيغالي وبيدرو كرأسي حربة.

واستبسل دفاع الشارقة وحارسه في الزود عن مرماهم في الدقائق الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، ليطلق الحكم صافرة النهاية معلناً فوز الشارقة بالكأس.

عبد الله بن زايد يسلم الكاسير نسخة من الكأس بحضور راشد النعيمي ومحمد بن هزام | تصوير: سيف الكعبي

رئيس الاتحاد الكويتي: ختام رائع

هنأ عبد الله الشاهين رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، اتحاد الإمارات لكرة القدم على الختام الرائع لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، الذي ظفر به فريق الشارقة، وقال الشاهين الذي حضر المباراة النهائية باستاد هزاع بن زايد: «إن الختام جاء معبراً عن مستوى المناسبة الغالية على الجميع، وإن اتحاد الإمارات لكرة القدم أثبت علو كعبه في المستوى التنظيمي الرائع لبطولة تحمل اسماً غالياً لكل دول مجلس التعاون الخليجي»، مؤكداً أن تشريف سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وراعي حفل الختام، أضفى مزيداً من الألق للمناسبة، وهذا ليس غريباً على القيادة الرشيدة في دولة الإمارات.

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