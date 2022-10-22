اللاعبون يحتفلون بالكأس داخل استاد هزاع بن زايد

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احتفل لاعبو الشارقة أبطال الكأس بفوزهم الغالي داخل استاد هزاع بن زايد، وظلوا متواجدين داخل الاستاد لوقت طويل، وانضم لهم عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعدد من أقطاب ومسؤولي النادي، وأهدى اللاعبون هذا الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لدعمه اللامحدود وتوجيهات سموه التي كان لها الأثر الكبير فيما يحققه النادي.

وعبر لاعبو الشارقة عن فرحتهم الكبيرة بالفوز، مؤكدين صعوبة المباراة من واقع مجرياتها وقوة فريق الوحدة، وقال الكابتن شاهين عبد الرحمن، إن فرحته أكبر في كونه يكون القائد الذي يتسلم الكأس الغالية بعد سنوات طويلة غابت عن النادي.

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