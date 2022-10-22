تيغالي: النهائيات لا تخضع لمعايير

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بدت الحسرة واضحة على وجه سيباستيان تيغالي الهداف التاريخي لنادي الوحدة بعد خسارة فريقه لنهائي كأس رئيس الدولة أمام الشارقة.

وقال تيغالي عقب خسارة اللقب: «هذه هي المباريات النهائية لا تخضع لمعايير، قد تفعل كل شيء في المباراة ولكن في النهاية لا تحقق الفوز، مثل هذه الأمور طبيعية في نهائيات الكؤوس».

وأضاف: «أعتقد أن الوحدة قدم أداءً جيداً بصفة عامة خلال المباراة، وكنا الأكثر سيطرة ومحاولات هجومية، ولكن لم يحالفنا التوفيق في التسجيل».

يذكر أن تيغالي حقق لقب بطولة كأس رئيس الدولة مع الوحدة في عام 2017، بينما فاز بلقبين لكأس رابطة المحترفين، ولقبين لكأس السوبر.

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