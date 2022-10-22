بيانيتش: شاركت بتعليمات من الطبيب

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قال المحترف البوسني بيانيتش لاعب الشارقة، إنه حاول تقديم أفضل ما عنده خلال الـ45 دقيقة التي شارك فيها في الشوط الأول، مشيراً إلى أن مشاركته تمت وفق تعليمات الطبيب وجاهزيته للمباراة، وأنه لم يكن يشعر بالإصابة، وكانت تعليمات الطبيب تشير إلى إمكانية مشاركته منذ البداية، ولم يكن هناك ما يستدعي غيابه عن اللقاء.

وعبر عن سعادته الكبيرة بتحقيق الشارقة للفوز والظفر باللقب، وقال إنه يعتبر الفوز فأل خير لمشواره مع الفريق، خاصة وأن هذه البطولة غابت كثيراً عن فريق الشارقة.

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